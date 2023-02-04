快訊

「一架戰機高速飛越氣球就爆了」！中國間諜氣球遭擊落影片美網瘋傳

接種3劑疫苗 30多歲女呼吸喘、腎衰竭 發病11天後搶救不治

本土+2萬3349例、397例境外、79死 較上周減少14%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

30多歲女接種3劑 呼吸喘、腎衰竭 發病11天後搶救不治

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
莊人祥表示，今日死亡79例中，75人有癌症等重大疾病或慢性病史、51人未打滿3劑疫苗、49人年齡超過80歲。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，今日死亡79例中，75人有癌症等重大疾病或慢性病史、51人未打滿3劑疫苗、49人年齡超過80歲。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今公布新增79例確診死亡病例，其中一名特殊死亡個案，30多歲女性，曾接種3劑疫苗，1月底發病出現呼吸喘等症狀，後續病況惡化，住院後併發肺炎、腎衰竭、休克等，經過搶救仍然不治，於發病11天後死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，該名30多歲女性有慢性腎病、風濕免疫疾病病史，曾接種3劑新冠疫苗，1月21日開始有呼吸喘、尿量減少等症狀，1月23日至急診，檢查有新冠PCR陽性確診、下肢水腫、腎功能惡化，住院治療，住院後因併發十二指腸潰瘍出血、右側肺炎、腎衰竭及休克，於1月26日轉入加護病房使用呼吸器及接受內視鏡止血等治療，不幸仍病況惡化於2月1日過世，死因為肺炎及新冠病毒感染。

莊人祥表示，今日死亡79例中，75人有癌症等重大疾病或慢性病史、51人未打滿3劑疫苗、49人年齡超過80歲。2022年1月1日至2023年2月3日本土案例累計955萬8102例，其中44367例為中重症，15755例死亡。

指揮中心統計，2月3日總共接種25684人次，其中莫德納次世代疫苗接種20853劑。新冠疫苗接種人口涵蓋率第一劑94%、第二劑89%、追 加劑接種率76.2%，第二次追加劑接種率22.3%，65歲以上第二次追加劑接種率接種率45.7%。

2月2日自中國入境來台旅客採檢情形。圖／指揮中心提供
2月2日自中國入境來台旅客採檢情形。圖／指揮中心提供
國內新增2萬3746例COVID-19確定病例，分別為2萬3349例本土個案及397例境外移入；另確診個案中新增79例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增2萬3746例COVID-19確定病例，分別為2萬3349例本土個案及397例境外移入；另確診個案中新增79例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增2萬3746例COVID-19確定病例，分別為2萬3349例本土個案及397例境外移入；另確診個案中新增79例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增2萬3746例COVID-19確定病例，分別為2萬3349例本土個案及397例境外移入；另確診個案中新增79例死亡。圖／指揮中心提供
2月2日金馬春節交通專案採檢情形。圖／指揮中心提供
2月2日金馬春節交通專案採檢情形。圖／指揮中心提供
國內新增2萬3746例COVID-19確定病例，分別為2萬3349例本土個案及397例境外移入；另確診個案中新增79例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增2萬3746例COVID-19確定病例，分別為2萬3349例本土個案及397例境外移入；另確診個案中新增79例死亡。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

疾管署長周志浩將接任衛福部常次？知情人士：八九不離十

新冠肺炎降級、改類 莊人祥曝最佳時間點

傳防疫五月天升官分接次長、疾管署長 薛瑞元：尚未定案

除夕夜疫情「不降反升」 莊人祥：台、陸年後都將再掀一波

相關新聞

本土+2萬3349例、397例境外、79死 較上周減少14%

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2萬3746例COVID-19確定病例，分別為2萬3349例本土個案及397例境外移...

過勞奪命！ 60多歲男染疫大白肺、腦出血 插葉克膜救不回

過度勞累，染疫恐釀新冠肺炎重症死亡，一名60多歲男性患者，過去無特殊疾病史，去年家中出現經濟負擔，原已半退休的他再度重返...

30多歲女接種3劑 呼吸喘、腎衰竭 發病11天後搶救不治

中央流行疫情指揮中心今公布新增79例確診死亡病例，其中一名特殊死亡個案，30多歲女性，曾接種3劑疫苗，1月底發病出現呼吸...

春節回補…新冠單日逾百死 7個月新高

本土案例增幅縮小，但死亡案例數昨破百例，達一○五例，是自去年七月十五日以來，近七個月以來新高。指揮中心分析，昨天將是近期...

台大醫示警「多株病毒流行中」 應3個月後再談放寬口罩

新冠肺炎今新增105例死亡個案，是自去年7月15日、203天以來新高紀錄，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前第三波...

蘭嶼女子疑確診引發腦炎 空勤後送台東治療

台東縣蘭嶼一名25歲施姓女子疑因確診COVID-19後出現腦炎症狀，空勤黑鷹直升機出勤後送到台東馬偕紀念醫院進一步檢查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。