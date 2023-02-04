30多歲女接種3劑 呼吸喘、腎衰竭 發病11天後搶救不治

中央流行疫情指揮中心今公布新增79例確診死亡病例，其中一名特殊死亡個案，30多歲女性，曾接種3劑疫苗，1月底發病出現呼吸喘等症狀，後續病況惡化，住院後併發肺炎、腎衰竭、休克等，經過搶救仍然不治，於發病11天後死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，該名30多歲女性有慢性腎病、風濕免疫疾病病史，曾接種3劑新冠疫苗，1月21日開始有呼吸喘、尿量減少等症狀，1月23日至急診，檢查有新冠PCR陽性確診、下肢水腫、腎功能惡化，住院治療，住院後因併發十二指腸潰瘍出血、右側肺炎、腎衰竭及休克，於1月26日轉入加護病房使用呼吸器及接受內視鏡止血等治療，不幸仍病況惡化於2月1日過世，死因為肺炎及新冠病毒感染。

莊人祥表示，今日死亡79例中，75人有癌症等重大疾病或慢性病史、51人未打滿3劑疫苗、49人年齡超過80歲。2022年1月1日至2023年2月3日本土案例累計955萬8102例，其中44367例為中重症，15755例死亡。

指揮中心統計，2月3日總共接種25684人次，其中莫德納次世代疫苗接種20853劑。新冠疫苗接種人口涵蓋率第一劑94%、第二劑89%、追 加劑接種率76.2%，第二次追加劑接種率22.3%，65歲以上第二次追加劑接種率接種率45.7%。 2月2日自中國入境來台旅客採檢情形。圖／指揮中心提供 國內新增2萬3746例COVID-19確定病例，分別為2萬3349例本土個案及397例境外移入；另確診個案中新增79例死亡。圖／指揮中心提供 國內新增2萬3746例COVID-19確定病例，分別為2萬3349例本土個案及397例境外移入；另確診個案中新增79例死亡。圖／指揮中心提供 2月2日金馬春節交通專案採檢情形。圖／指揮中心提供 國內新增2萬3746例COVID-19確定病例，分別為2萬3349例本土個案及397例境外移入；另確診個案中新增79例死亡。圖／指揮中心提供

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