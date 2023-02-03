蘭嶼女子疑確診引發腦炎 空勤後送台東治療

台東縣蘭嶼一名25歲施姓女子疑因確診COVID-19後出現腦炎症狀，空勤黑鷹直升機出勤後送到台東馬偕紀念醫院進一步檢查。

駐守在台東豐年機場的空中勤務總隊第三大隊第三隊指出，今天下午1時許接獲空勤勤務中心通知，施女因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疑出現腦炎症狀，經蘭嶼衛生所診斷評估後，申請空中醫療後送返台治療。

空勤黑鷹直升機下午1時43分時起飛定向蘭嶼，下午2時15分於蘭嶼機場落地並搭載病患及家屬共2人上機，下午3時30分落地豐年機場，交由救護人員轉送醫院治療。

台東馬偕紀念醫院指出，初步檢查，施姓患者有肺浸潤狀況，詳細狀況仍待進一步檢查。

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