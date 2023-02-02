快訊

婦人3年奔走把機械車位變平面 突破困難省下上千萬代金

烏克蘭很快就能收復克里米亞？傳五角大廈評估不太可能

超級慘況！鐵粉曝「日本壽司郎」店面空無一人 被脫序屁孩害慘

拚新冠肺炎降級 同步國際解除緊急狀態？王必勝：5月有重大改變

中央社／ 台北2日電
中央流行疫情指揮官王必勝。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
中央流行疫情指揮官王必勝。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣拚5、6月COVID-19降級，指揮中心指揮官王必勝今天說，將參考國際解除緊急狀態時機，不會完全同步，但5月是會有重大改變，法定傳染病改類後，指揮中心將降級或撤除。

各國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫陸續鬆綁，回歸正常生活，日本5月8日起COVID-19將降級，美國5月11日結束因應COVID-19疫情的雙重國家緊急狀態。王必勝今天下午在疫情記者會中表示，台灣COVID-19法定傳染病改類可能落在5月。

根據傳染病防治法規定，法定傳染病依致死率、發生率及傳播速度等危害風險程度高低分類，第一類含天花、鼠疫、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等，第二類如登革熱等，第三類如日本腦炎等，流感併發重症在第四類；第五類是有建立防治對策或準備計畫必要的新興傳染病或症候群。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天接受廣播節目訪問時表示，台灣在5、6月疫情降級時程有望，推估疫情將感冒化、非流感化，不必每年接種疫苗，可能僅有新生兒及免疫力低的長者需要施打，避免重症風險。

對此，王必勝說，從嚴重程度分析，COVID-19比較嚴重，致死率及重症率還是高很多，再者是流感、感冒，傳染病演化趨勢會往輕症發展，最終確實可能感冒化，但COVID-19今年感冒化機率比較低，還是有必要施打疫苗等防疫措施。

另外，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，針對外電報導，美國默沙東藥廠推出的COVID-19口服藥「莫納皮拉韋」恐引起病毒新變種，這僅是一個美國對10多名患者進行的小型研究，沒有發現和傳播力、抗藥性等重要特徵有關的突變，醫師可以安心開立藥物。

新冠肺炎 COVID-19 王必勝

延伸閱讀

非新冠收治人數增 專責病房開設率降

今未宣布室內口罩解禁 王必勝提三大原因

商總許舒博：盼增兩岸航點 恢復兩岸金融會談

【重磅快評】陳建仁起手式 王必勝端小菜交差

相關新聞

今未宣布室內口罩解禁 王必勝提三大原因

口罩鬆綁措施原預計今天公布相關細節，但指揮中心今天卻未鬆口。為何遲不公布，指揮官王必勝表示，主要有三個原因，一是病床較滿...

拚新冠肺炎降級 同步國際解除緊急狀態？王必勝：5月有重大改變

台灣拚5、6月COVID-19降級，指揮中心指揮官王必勝今天說，將參考國際解除緊急狀態時機，不會完全同步，但5月是會有重...

增2童重症！1歲童MIS-C仍住院 3歲童哮吼插管搶救

國內新增死亡74例、中重症383例，其中兩例兒童重症，包括一例孩童多炎症症候群（MIS-C）仍住院中，以及一例哮吼，多重...

非新冠收治人數增 專責病房開設率降

春節過後病房收治人數增加，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，加護病房收治人數為今年以來最高點，但不一定因新冠肺炎住院，...

「莫納皮拉韋」致病毒新突變？ 羅一鈞：位點和致病、傳播力無關

外電報導，由研究指出美國默沙東藥廠推出的新冠口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）恐引起新冠肺炎病毒的新變種。...

本土+2萬6793例 死亡+74創77天以來新高

春節連假開工後病例持續居高不下，但增幅下降。國內今天新增2萬6793例本土個案、境外移入292例，本土較上周增加7千多例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。