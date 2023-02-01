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2月7日起入境自主防疫放寬 取消外出須快篩陰性

中央社／ 台北1日電
指揮中心今天公布，自2月7日起，調整入境旅客「0+7」自主防疫期間篩檢時機。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
指揮中心今天公布，自2月7日起，調整入境旅客「0+7」自主防疫期間篩檢時機。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

指揮中心今天公布，自2月7日起，調整入境旅客「0+7」自主防疫期間篩檢時機，取消外出須有2天內快篩陰性結果規範，改為自主防疫期間如出現症狀再使用家用快篩試劑篩檢。

中央流行疫情指揮中心今天發布新聞稿說明，近期國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，未發現具威脅新型變異株，配合邊境管制及社區防治措施穩健開放，自2月7日起調整自主防疫指引中有關篩檢時機規定。

新規定是取消原入境當日或自主防疫第1天或匡列為接觸者當天以快篩試劑進行快篩、及外出須有2天內快篩陰性結果之規範，改為「自主防疫期間如出現症狀再使用家用快篩試劑篩檢」。

指揮中心說明，目前到2月6日自主防疫對象須於入境當日（第0天）或自主防疫第1天或匡列為接觸者當天以快篩試劑進行快篩，自主防疫期間如需外出，須有2天內快篩陰性結果，並由政府提供4劑快篩試劑供自主防疫對象使用。

指揮中心經評估國內外疫情趨勢及國內醫療量能，自2月7日起調整自主防疫指引檢測時機，於出現症狀時使用家用快篩試劑篩檢，並於自主防疫地點休息。

指揮中心表示，配合防治政策調整，入境者快篩試劑自由領取劑數自2月7日零時（航班表定抵台時間）起，由4劑調整為1劑，確診者密切接觸者也自2月7日起（確診者隔離起始日）同步調整為發放1劑。

指揮中心指出，國內販售家用抗原快篩試劑通路普及，庫存充足，民眾如有快篩試劑需求，可至各通路，如藥局或有販售快篩試劑超商、零售通路自行購買，民眾應遵守相關防疫作為，同時維持個人防疫好習慣，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施。

新冠肺炎 COVID-19

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