病例數再破三萬 本土+3萬1801例 上升92.9%

春節連假過後，病例數持續呈現上升的情形。國內今天新增本土病例3萬1801例，雖未如同前兩天翻倍，但與上周三相比，仍增加92.9%。另新增300例境外移入及48例死亡。

針對自中國入境旅客全面執行唾液PCR篩檢延長至2月6日。指揮中心公布1月30日自中國入境來台旅客採檢情形，桃園、松山機場合計999人入境，其中14人陽性，陽性率為1.4％。而從金馬春節交通專案入境旅客陽性率再度掛零，金門水頭碼頭74人採檢，0人陽性。

今日新增本土病例，為1萬4135例男性、1萬7347例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,097例)，台中市(3,950例)，桃園市(3,864例)，高雄市(3,560例)，台北市(2,843例)，台南市(2,495例)，彰化縣(1,380例)，新竹縣(1,048例)，苗栗縣(824例)，新竹市(820例)，屏東縣(816例)，雲林縣(663例)，基隆市(627例)，宜蘭縣(566例)，南投縣(447例)，嘉義縣(417例)，花蓮縣(412例)，嘉義市(263例)，台東縣(232例)，金門縣(97例)，澎湖縣(75例)，連江縣(5例)。

今日新增48例本土病例死亡個案，為33例男性、15例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、41例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去年12月16日至今年1月28日，死亡日期介於今年1月9日至1月29日。

今日新增300例境外移入個案中，為165例男性、135例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月10日至今年1月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計956萬9611例確診，分別為4萬8823例境外移入、952萬0734例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬6356例死亡病例，其中16,335例本土，個案居住縣市分布為新北市3,165例、台北市1,774例、台中市1,745例、高雄市1,627例、台南市1,224例、桃園市1,212例、彰化縣1,062例、屏東縣645例、雲林縣532例、南投縣524例、苗栗縣458例、嘉義縣427例、宜蘭縣335例、基隆市326例、新竹縣274例、嘉義市273例、花蓮縣270例、台東縣199例、新竹市183例、澎湖縣42例、金門縣38例；另21例為境外移入。

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