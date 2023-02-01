大陸入境旅客PCR 2月7日起取消

室內口罩禁令即將鬆綁，行政院昨（31）日下午臨時召開跨部會會議討論細節，彙整教育部、勞動部、交通部等意見，指揮中心發言人莊人祥表示，將於本周四（2日）防疫記者會公布具體措施，規畫方向類似南韓，正面表列出強制佩戴的場所，如醫療院所、大眾交通工具，其他室內場所則由民眾自主決定。

新內閣團隊昨正式上路，行政院長陳建仁昨下午赴指揮中心視察，聽取指揮官王必勝專案報告，外界原本預估，陳將親自宣布室內口罩解禁措施，不料，他會後受訪時僅表示，將調整入境檢疫措施、室內口罩解禁等兩項措施。隨後行政院召開跨部會會議，討論相關細節。

王必勝昨日下午舉行臨時記者會宣布，將於2月7日取消中國大陸入境旅客唾液PCR篩檢措施；至於口罩鬆綁政策，和韓國類似，朝向訂定強制佩戴的場所，其他場所則自主或建議佩戴，因涉及各部會，需等行政院跨部會討論後才會公布實施細節、日程。

韓國已宣布大規模取消室內口罩禁令，除了大眾運輸、醫院、藥局等場所，未來其他室內場所皆不再需要強制配戴口罩。

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