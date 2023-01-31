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指揮中心跨部會討論室內口罩鬆綁 預計2月2日公布細節

中央社／ 台北31日電
中央疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
中央疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

室內口罩鬆綁預計本週公布，行政院、疫情指揮中心今天傍晚與教育部、交通部等進行跨部會討論，指揮中心發言人莊人祥表示，還有部分細節需要修正，預計將於2月2日記者會公布。

各國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫制度將陸續鬆綁，韓國自30日起解除室內配戴口罩義務，但搭乘大眾交通工具、出入醫療機構等高感染風險場所例外，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中說明，台灣室內口罩鬆綁方向預計參考「韓國模式」。

今天傍晚由行政院副院長鄭文燦主持，與教育部、交通部及勞動部等各部會，進行室內口罩鬆綁跨部會會議。莊人祥在會後接受媒體聯訪時表示，會議大約進行1個多小時，還有部分細節需要修正，各部會將帶回進一步討論，預計本週四、也就是2月2日的記者會才可能對外公布細節。

初步了解，室內配戴口罩鬆綁未來將朝正面表列「一定要戴的場所」為方向，比如醫療院所、長照機構、密閉大眾交通運輸工具等須配戴，其他地點則可以不強制戴口罩，王必勝特別提到，不強制配戴口罩場所也會有建議配戴的特殊場合、情形。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 莊人祥 鄭文燦

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