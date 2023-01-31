口罩管控最快本周鬆綁

春節十天連假結束，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨（30）日表示，指揮中心將開始研擬五大防疫規定鬆綁，其中以口罩第二階段開放及邊境檢疫調整等兩項為優先，口罩令最快本周就會宣布鬆綁；其餘包括邊境管制、確診者隔離、確診者通報、法定傳染病降級等也已開始「實質討論」。

王必勝表示，考量秋冬呼吸道感染症盛行季節已過，加上大陸疫情降溫，指揮中心昨日起將開始研擬五大防疫規定鬆綁，包括口罩第二階段開放、邊境0+7檢疫調整、確診者隔離政策、確診者通報定義、從第五類法定傳染病降為第四類，相關內容都已經進入實質討論，細節會再公告，其中口罩和邊境檢疫措施會早一點，最快本周就會宣布鬆綁。

指揮中心發言人莊人祥表示，由於民眾還有家用抗原快篩試劑的需求，從2月1日起將實施第十輪家用抗原快篩試劑實名制，凡是持有健保卡或居留證的民眾，都可到藥局及衛生所購買。

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