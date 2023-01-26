初五疫情回升 莊人祥推測兩原因造成

新冠肺炎病例數從初一開始連降四天今天回升，增加5.0%。指揮中心發言人莊人祥認為有兩種可能，一是疫情正在低點，因此呈現高高低低的狀況；二是過年期間確診的民眾這兩天才通報，因此出現回補情形。另中國大陸入境旅客是否繼續延續唾液篩檢政策，以及小三通是否擴大對象，都將於下周討論。

國內自1月1日起，針對自中國入境旅客全面執行唾液PCR篩檢至1月31日，目前機場採檢陽性率最高為新制首日，入境陽性率達25%。

指揮中心公布1月24日自中國入境來台旅客採檢情形，桃園、松山機場合計958人入境，其中25人陽性，陽性率為2.6％。而從金馬春節交通專案入境旅客陽性率連兩天掛零後，今天再度回升；金門水頭碼頭37人採檢，2人陽性，陽性率為5.1%。

莊人祥表示，小三通入境人數不多，才顯得陽性率比較高。至於現以金馬地區民眾、陸配為限的小三通是否會擴大對象，由陸委會主導，最快下周才會討論。 1月24日自中國入境來台旅客採檢情形。圖／指揮中心提供 1月24日自中國入境來台旅客採檢情形。圖／指揮中心提供

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