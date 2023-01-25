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室內口罩令2月底解禁有望？羅一鈞：春節後啟動各部會討論

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今表示，若疫情穩定，室內口罩令確定將鬆綁。本報資料照片
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今表示，若疫情穩定，室內口罩令確定將鬆綁。本報資料照片

日韓逐步放寬室內口罩令，台大公衛教授陳秀熙今按照疫情推估，我國2月底可以解除室內口罩令，而4月底解除大眾運輸口罩令規定，6月底則解除醫療院所、長照機構口罩限制。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，專家建議都會列入參考，預計春節後會啟動各部會相關討論。

指揮中心指揮官王必勝去年底曾表示，春節後將研擬第二階段口罩鬆綁，陳秀熙今表示，第二階段口罩令解除最佳時機是2月底，包括家戶、工作場所；4月底則可解除公共場所、大眾運輸、大型集會；最後6月底則解除醫療、長照機構等易接觸脆弱族群場所。

羅一鈞表示，專家的建議指揮中心都會列入參考，但很難預估6月的疫情變化，以目前疫情狀況，只要疫情穩定，就會確定鬆綁室內口罩規定，研擬方向仍維持醫療院所、長照機構、大眾運輸需戴口罩，春節後會啟動與各相關部會討論，並以民眾容易了解、容易遵循的方式公布。

診所於今日開診，是否觀察新冠病例有回補狀況？羅一鈞指出，今日新增1萬6329例本土案例，相較上周同期仍是下降，但下降趨勢沒有像初一、初二來的多，這幾天民眾可能篩檢陽性但未就醫，病例不會一下就回補，評估初四、初五、初六會陸續增加，趨勢仍要再觀察

新冠肺炎 COVID-19 口罩 羅一鈞

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