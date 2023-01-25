4歲男童飆高燒41.1度、抽搐送急診 染疫發病2天後亡

中央流行疫情指揮中心今公布新增22例新冠肺炎死亡個案，其中一例特殊死亡個案，為一名4歲男童，一月中旬出現發燒、嘔吐等症狀至急診，且出現高燒41.1度及抽搐，經住院治療2天後不治死亡。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名4歲男童，曾接種1劑新冠疫苗，無慢性病史。1月15日發燒、嘔吐，1月16日因持續發燒及意識改變至急診，新冠快篩及PCR均陽性確診，並出現高燒41.1度及抽搐，檢查有心臟酵素升高及血壓偏低，診斷疑似腦炎及心肌炎、敗血症，收治加護病房使用呼吸器並給予瑞德西韋、免疫球蛋白、降腦壓藥等治療。頭部電腦斷層顯示嚴重腦水腫，雖經積極治療仍不幸於1月17日病況惡化過世，死因為新冠病毒感染併急性腦炎、腦水腫、心肌炎及多重器官衰竭。

截至1月25日公布兒童重症共304例，包括：MIS-C 200例、腦炎38例、肺炎(含細支氣管炎)33例、哮吼11例、家中死亡(含到院前死亡)10例、敗血症5例、心肌炎2例、其他(共病引起、新生兒感染等)5例。累計公布兒童死亡43例， 包括：腦炎16例、家中死亡(含到院前死亡)10例、肺炎(含細支氣管炎)9例、敗血症4例、哮吼1例、心肌炎1例、其他(共病引起、新生兒感染等)2例。

自去年1月1日至今年1月24日本土病例共累計930萬6481例，中重症4萬2796例，死亡1萬5310例，死亡病例中91%具慢性病史，66%未打滿三劑疫苗，91%為60歲以上。

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