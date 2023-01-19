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中國大陸入境旅客採檢情形再創新低 機場陽性率6.2％
中國大陸入境旅客採檢情形，再創新低。指揮中心公布1月17日自中國入境來台旅客採檢情形，機場端陽性率降至6.2％。
指揮官王必勝表示，新制實施以來，目前中國入境整體陽性率為12.3%，持續下降。這多少反映出中國疫情，尤其都市方面，正在下降。不過對陽性個案偵測變異株監測，結果都很一致，BA.5占63％，和國內流行病毒株一樣，無新的變種病毒。
根據指揮中心統計，1月17日自中國大陸入境來台旅客採檢，桃園、松山機場合計2442人入境，其中152人陽性，陽性率為6.2％，已連續五天低於10％。從金馬春節交通專案入境旅客，馬祖福澳碼頭7人採檢、金門水頭碼頭83人採檢，其中2人陽性，陽性率為2.2%。機場加上小三通整體陽性率為6.0％。
國內因應中國防疫措施大解封，自1月1日起，針對自中國入境旅客全面執行唾液PCR篩檢至1月31日。目前機場採檢陽性率最高為新制首日，自桃園機場、松山機場等處入境陽性率達25%，而後陽性率略有起伏後一路下探，近五日陽性率都在10％以下。
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