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年前最後一場記者會 指揮中心下午2時說明整體疫情趨勢

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
新冠肺炎疫情續降，年前最後一場記者會，整體疫情趨勢為何，由指揮官王必勝（右二）對外說明。圖／指揮中心提供
新冠肺炎疫情續降，年前最後一場記者會，整體疫情趨勢為何，由指揮官王必勝（右二）對外說明。圖／指揮中心提供

新冠肺炎疫情續降，年前最後一場記者會，整體疫情趨勢為何，由指揮官王必勝對外說明。

昨新增2萬0768例本土個案，與上周三相較下降17.7%，另增263例境外移入、26例死亡。

另中國大陸入境旅客採檢情形，再創新低。根據指揮中心統計，1月16日自中國大陸入境來台旅客採檢，桃園、松山機場合計2408人入境，其中162人陽性，陽性率為6.7％，已連續四天低於10％。從金馬春節交通專案入境旅客，金門水頭碼頭76人採檢，其中3人陽性，陽性率為3.9%。機場加上小三通整體陽性率為6.6％。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，可能如外界預測中國的疫情已過高峰，正在下降；但唾液篩檢政策還是會持續執行到1月底再做評估。

新冠肺炎 COVID-19

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