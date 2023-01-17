指揮中心研判疫情趨緩 春節後擬室內免戴口罩

經濟日報／ 記者楊雅棠邱宜君鄒尚謙／台北報導
指揮官王必勝說，研判第三波疫情高峰已過，將於過年後公布和實施口罩第二階段。圖／指揮中心提供
指揮官王必勝說，研判第三波疫情高峰已過，將於過年後公布和實施口罩第二階段。圖／指揮中心提供

國內新冠肺炎第三波疫情趨緩，昨（16）日新增1萬5,409例本土個案，較上周下降8.8%。指揮官王必勝說，研判第三波疫情高峰已過，將於過年後公布和實施口罩第二階段，大方向為「正面表列室內需要戴口罩的地方」。但中國附醫副院長黃高彬則建議，最好等到3月中旬、流感季後再實施為宜。

王必勝表示，上周共新增15萬1,838例確診個案，較前一周下降15.7%，降幅滿大。因距離過年還有幾天，但從四、五天前就出現下降趨勢，研判疫情應不是因為過年不通報的關係才下降。雖然指揮中心認為過年後可能會有一些反彈，但是否為第四波疫情仍無法確定，要看反彈程度才能判斷。

日本傳出將在春天對新冠肺炎降級，取消室內戴口罩的政策。對於國內是否跟進，王必勝表示，改類或改變通報定義，目前仍依照原定計劃，春節後啟動更積極的行動；這幾天也會積極討論口罩第二階段開放措施。若疫情穩定預計春節過後公布、實施。

黃高彬表示，這周才是自中國大陸入境高峰，社區傳播狀況將在下周或下下周顯現。且XBB.1.5正在美國流行，台美交流頻繁，此病毒株進到國內社區是遲早的事，就算第三波疫情下降，第四波疫情仍可能再起，不可掉以輕心。此外，通常1月中到3月中是流感季。黃高彬說，綜合上述因素，最好等到3月中旬後再放寬口罩政策比較好。

新冠肺炎昨日新增40例死亡、52例中重症，包括七例兒童和青少年罹患孩童多炎症症候群，其中兩名青少年因MIS-C引發心肌炎。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 王必勝 確診 流感

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