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BNT次世代恐增中風機率 王必勝：不排除採購、持續監測

聯合報／ 記者鄒尚謙楊雅棠邱宜君／台北即時報導
指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

美國食品藥物管理局（FDA）跟聯邦疾病管制中心（CDC）先前警示，輝瑞（BNT）藥廠次世代雙價疫苗可能和65歲以上長者中風有關。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，今早專家會議討論後，已蒐集許多意見，因指揮中心不排除未來採購，會持續監測美國後續個案的發展。

美國FDA與CDC雖警示BNT次世代雙價疫苗可能和65歲以上長者中風有關，但重申毋須改變接種建議。王必勝先前表示，擔心民眾看到此訊息，可能會有所誤解，因此，特別提醒國內目前施打為莫德納次世代雙價疫苗，經國內監測系統未發現相關疑慮，「沒有這類警訊」，民眾仍可以安心接種，指揮中心也會持續監控及觀察。

對此，指揮中心也於今早舉行專家會議，討論BNT次世代疫苗的相關風險。王必勝表示，上午會議中，專家提出許多建議，關於不論疫苗種類、施打間隔、品牌，皆依據專業提供看法，因此會搜集資料，做為政策制定的參考。

發言人莊人祥則說，BNT次世代疫苗是看到美國有安全上的疑慮，但美國其他病歷資料來看，沒有太大問題，因此美國都照常進行疫苗接種。專家會議中有委員建議目前除了購買莫德納次世代之外，也需要另外一個mRna疫苗供民眾選擇，但也有委員持不同意見，因此會整理所有的專家建議，同時觀察美國疫情中的安全訊號，持續研議。

王必勝說，美國相當重視疫苗安全性，有許多層層警示系統，相關資訊都很透明的國家，初步看到病例增加，後續會進一步監測研究，以現在持續接種的狀態看，已監測到警訊，但未看到風險升高的地步，會密切注意發展，國內雖然沒採購，但不排除會採購，會持續注意其發展。

此外，醫師蘇一峰也於臉書分享，一名40歲女性患者，因注射BNT疫苗，接種處一個月後開始紅腫化膿，經過反覆多次開刀、清創、植皮後，傷口仍相當怵目。對此，王必勝表示，嚴重的局部發炎個案，甚至需要做進一步醫療處理，在疫苗接種的案例中非常少數，指揮中心會前去了解個案，再進行報告。

新冠肺炎 COVID-19 王必勝 BNT

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