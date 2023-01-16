BNT次世代恐增中風機率 王必勝：不排除採購、持續監測
美國食品藥物管理局（FDA）跟聯邦疾病管制中心（CDC）先前警示，輝瑞（BNT）藥廠次世代雙價疫苗可能和65歲以上長者中風有關。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，今早專家會議討論後，已蒐集許多意見，因指揮中心不排除未來採購，會持續監測美國後續個案的發展。
美國FDA與CDC雖警示BNT次世代雙價疫苗可能和65歲以上長者中風有關，但重申毋須改變接種建議。王必勝先前表示，擔心民眾看到此訊息，可能會有所誤解，因此，特別提醒國內目前施打為莫德納次世代雙價疫苗，經國內監測系統未發現相關疑慮，「沒有這類警訊」，民眾仍可以安心接種，指揮中心也會持續監控及觀察。
對此，指揮中心也於今早舉行專家會議，討論BNT次世代疫苗的相關風險。王必勝表示，上午會議中，專家提出許多建議，關於不論疫苗種類、施打間隔、品牌，皆依據專業提供看法，因此會搜集資料，做為政策制定的參考。
發言人莊人祥則說，BNT次世代疫苗是看到美國有安全上的疑慮，但美國其他病歷資料來看，沒有太大問題，因此美國都照常進行疫苗接種。專家會議中有委員建議目前除了購買莫德納次世代之外，也需要另外一個mRna疫苗供民眾選擇，但也有委員持不同意見，因此會整理所有的專家建議，同時觀察美國疫情中的安全訊號，持續研議。
王必勝說，美國相當重視疫苗安全性，有許多層層警示系統，相關資訊都很透明的國家，初步看到病例增加，後續會進一步監測研究，以現在持續接種的狀態看，已監測到警訊，但未看到風險升高的地步，會密切注意發展，國內雖然沒採購，但不排除會採購，會持續注意其發展。
此外，醫師蘇一峰也於臉書分享，一名40歲女性患者，因注射BNT疫苗，接種處一個月後開始紅腫化膿，經過反覆多次開刀、清創、植皮後，傷口仍相當怵目。對此，王必勝表示，嚴重的局部發炎個案，甚至需要做進一步醫療處理，在疫苗接種的案例中非常少數，指揮中心會前去了解個案，再進行報告。
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