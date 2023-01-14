50多歲男子返國就醫3天病逝 指揮中心：死因新冠肺炎等

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2萬412例COVID-19確定病例，分別為本土個案2萬149例及263例境外移入；另確診個案中新增47例死亡，其中1例為境外移入個案。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周六少3983例，減少約16.5%。

莊人祥說，今天確診個案中新增47例死亡，其中1例為境外移入個案，此名個案為50多歲男子，1月6日入境隨即就醫，1月7日安排到其他醫院急診就醫，經核酸檢測PCR陽性，並進行採檢，醫院也立即將男子轉送加護病房治療，檢查有胃穿孔、腹水，肋膜積水，但因病況不佳，1月9日死亡，檢驗確診結果也於1月9日出爐，死因為敗血性休克、胃穿孔、腹膜炎及新冠肺炎。

該男子是否特地回國就醫，莊人祥說，「看樣子是如此」，因男子持續一周有腹痛、呼吸困難症狀，至於是從何處出境入境台灣？莊人祥說，這部分與後續治療無關。

莊人祥說，今天也新增1例特殊死亡個案，一名40多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，接種3劑疫苗，去年12月29日快篩陽性確診採居家照護，本月5日突發呼吸困難送急診搶救，但到院時已無生命徵象，經急救無效不幸過世，死因為新冠病毒感染併心肺衰竭。

指揮中心再次呼籲，民眾應盡速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。 中國入境來台旅客採檢情形。圖／指揮中心提供 新增2萬412例COVID-19確定病例，分別為本土個案2萬149例及263例境外移入；另確診個案中新增47例死亡，其中1例為境外移入個案。圖／指揮中心提供 新增2萬412例COVID-19確定病例，分別為本土個案2萬149例及263例境外移入；另確診個案中新增47例死亡，其中1例為境外移入個案。圖／指揮中心提供 金馬春節交通專案採檢情形。圖／指揮中心提供 新增2萬412例COVID-19確定病例，分別為本土個案2萬149例及263例境外移入；另確診個案中新增47例死亡，其中1例為境外移入個案。圖／指揮中心提供

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