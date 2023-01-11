本土+2萬5245例 較上周同期下降25%
新冠肺炎疫情再度下降，國內今天新增2萬5245例本土個案，較上周三下降25%。另新增398例境外移入個案、46例死亡。
今日新增本土病例，為1萬1576例男性、1萬3652例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,264例)，台中市(3,201例)，高雄市(2,894例)，桃園市(2,771例)，台北市(2,759例)，台南市(1,990例)，彰化縣(980例)，新竹縣(842例)，新竹市(721例)，苗栗縣(633例)，屏東縣(576例)，雲林縣(427例)，嘉義縣(396例)，基隆市(392例)，宜蘭縣(370例)，南投縣(294例)，嘉義市(243例)，花蓮縣(218例)，台東縣(122例)，金門縣(79例)，澎湖縣(68例)，連江縣(5例)。
今日新增46例本土病例死亡個案，為24例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去年12月5日至今年1月6日，死亡日期介於去年12月27日至今年1月8日。
今日新增398例境外移入個案中，為233例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月11日至今年1月10日。
指揮中心統計，截至目前國內累計912萬3185例確診，分別為4萬3903例境外移入、907萬9228例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計1萬5654例死亡病例，其中15,635例本土，個案居住縣市分布為新北市3,040例、台北市1,707例、台中市1,656例、高雄市1,558例、台南市1,168例、桃園市1,157例、彰化縣1,009例、屏東縣609例、雲林縣511例、南投縣503例、苗栗縣430例、嘉義縣405例、宜蘭縣328例、基隆市321例、嘉義市267例、花蓮縣266例、新竹縣259例、台東縣197例、新竹市169例、金門縣38例、澎湖縣37例；另19例為境外移入。
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