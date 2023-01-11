快訊

原能會主委謝曉星性騷擾女下屬 蘇貞昌下令拔官了

論文案開庭場面混亂 林智堅怨媒體「勾到我的手了」

整理包／炒房投資客一槍斃命？ 一文看懂平均地權條例重點與影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本土+2萬5245例 較上周同期下降25%

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
新冠肺炎疫情再度下降，國內今天新增2萬5245例本土個案，較上周三下降25%。圖／指揮中心提供
新冠肺炎疫情再度下降，國內今天新增2萬5245例本土個案，較上周三下降25%。圖／指揮中心提供

新冠肺炎疫情再度下降，國內今天新增2萬5245例本土個案，較上周三下降25%。另新增398例境外移入個案、46例死亡。

今日新增本土病例，為1萬1576例男性、1萬3652例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,264例)，台中市(3,201例)，高雄市(2,894例)，桃園市(2,771例)，台北市(2,759例)，台南市(1,990例)，彰化縣(980例)，新竹縣(842例)，新竹市(721例)，苗栗縣(633例)，屏東縣(576例)，雲林縣(427例)，嘉義縣(396例)，基隆市(392例)，宜蘭縣(370例)，南投縣(294例)，嘉義市(243例)，花蓮縣(218例)，台東縣(122例)，金門縣(79例)，澎湖縣(68例)，連江縣(5例)。

今日新增46例本土病例死亡個案，為24例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去年12月5日至今年1月6日，死亡日期介於去年12月27日至今年1月8日。

今日新增398例境外移入個案中，為233例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月11日至今年1月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計912萬3185例確診，分別為4萬3903例境外移入、907萬9228例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬5654例死亡病例，其中15,635例本土，個案居住縣市分布為新北市3,040例、台北市1,707例、台中市1,656例、高雄市1,558例、台南市1,168例、桃園市1,157例、彰化縣1,009例、屏東縣609例、雲林縣511例、南投縣503例、苗栗縣430例、嘉義縣405例、宜蘭縣328例、基隆市321例、嘉義市267例、花蓮縣266例、新竹縣259例、台東縣197例、新竹市169例、金門縣38例、澎湖縣37例；另19例為境外移入。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

竹市這公共工程曾挖出500噸廢棄物 高虹安：相信非個案

境外移入個案創疫情以來最高 半數來自中國

新科議員林志誠 年前雪中送炭迎暖春

香港疫歿者已打3針比率增近月占逾半 專家籲打第4針

相關新聞

本土+2萬5245例 較上周同期下降25%

新冠肺炎疫情再度下降，國內今天新增2萬5245例本土個案，較上周三下降25%。另新增398例境外移入個案、46例死亡。

新冠增兒童死亡 三個月大男嬰家中昏迷送醫確診

新冠肺炎新增46例死亡個案、131例中重症個案。其中包含一例兒童死亡個案，為三個月大男嬰，於家中昏迷死亡，送醫後確診。死...

因應中國疫情 陳秀熙籲入境檢測「抗體加抗原」

中國解封後的COVID-19疫情嚴峻，台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎科學線上直播」中，建議入境實施「抗體加抗原」...

境外移入病例 創疫情新高

本土新冠肺炎昨增二萬四五○三例，較上周二略降百分之○點六，境外移入增五六○例，為疫情新高，另有廿六例死亡、卅一例中重症。...

國境開放 日韓旅客量未如預期

國境開放後，日本旅客來台未如預期，根據交通部觀光局統計，過去來台觀光大宗的鄰近日本、南韓原估去年可分別達九點九萬、五點六...

Ba.7、XBB進入國內 醫：猜測主流病毒株「其實不容易」

指揮中心截至一月九日統計，國內境外移入新變異株最多是BF.7的43例、BQ.1為35例、XBB為28例，而本土確診病例此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。