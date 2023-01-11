因應中國疫情 陳秀熙籲入境檢測「抗體加抗原」

中國解封後的COVID-19疫情嚴峻，台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎科學線上直播」中，建議入境實施「抗體加抗原」檢測，有效分流並減輕機場檢驗量能及醫療照護負擔。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情持續，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天帶領研究團隊，透過線上直播，分析國際疫情狀況與最新科學研究成果。

陳秀熙指出，面對中國解封與邊境開放，各國都加強措施，希望找出潛在感染源，避免社區感染。他提出「抗體加抗原」的精準監控措施，要求入境旅客自主提供抗體快篩證明。

陳秀熙表示，入境旅客若能提供快篩抗體陽性證明，代表感染後已康復，即可通關；若抗體陰性，則進一步實施唾液PCR的抗原快篩。陳秀熙認為這樣「抗體加抗原」的「分流」作法，比只有抗原快篩更有效，可減輕機場負擔，也能促使中國及早展開大型境內抗體血清調查。

台灣疫情部分，陳秀熙預估，目前這一波流行，預計在1月中旬或1月底達到高峰，並在2月中旬結束，屬於「小波流行」。比較需要注意的是，65歲以上族群染疫後死亡率呈略微上升趨勢，主因是合併症。

研究團隊提出「免疫抗體盾」對抗Omicron變異株的思維，50歲以下年輕族群可透過自然感染，形成60%到80%的保護盾；50歲以上脆弱族群則加強施打雙價疫苗，形成20%到40%的保護盾。

陳秀熙指出，上述兩種保護盾相加後，可達80%到100%的社區免疫保護力。雖然新型變種病毒仍可突破感染，但社區築起的防火牆，足以避免大流行，並降低中重症和死亡率。

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