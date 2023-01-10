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「大白肺」台商定序BA.5 未立刻就醫恐是重症主因

中央社／ 台北10日電
蘇一峰PO出一名大陸台商「大白肺」X光片，該名患者已嚴重肺炎，現在插管病危。圖／取自蘇一峰臉書
蘇一峰PO出一名大陸台商「大白肺」X光片，該名患者已嚴重肺炎，現在插管病危。圖／取自蘇一峰臉書

COVID-19疫情持續，春節將至，為台商返台高峰；近日有醫師分享，一名60歲染疫台商胸部X光片，出現肺炎重症，俗稱「大白肺」，指揮中心說，定序結果為BA.5，未立刻就醫恐是重症主因。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰日前在臉書（FaceBook）分享，這名「大白肺」台商，從中國返台3天自行採檢確診，可是沒有第一時間就醫，雖然後續有給予COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗病毒藥物，還是擋不住進展，需要插管治療，今天最新進度是胸部X光片顯示狀況較改善，但尚未脫離險境。

指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，這名「大白肺」台商定序結果今天上午出爐，確定為BA.5株，也是現在台灣本土疫情主流病毒株，無論是什麼樣的變異株，感染輕症者較多，還是有重症風險，研判可能感染後沒有立刻就醫，是重症主要原因。

根據上週病毒基因定序結果，境外移入的變異病毒株仍以BA.5為主，其中來自中國部分，68%是BA.5，32%是BF.7，也就是來自中國的入境確診者中，3個中就有2個是BA.5，1個是BF.7；與其他來源國相比，其他境外移入的病毒較多元，有BA.5、BA.2.75、BQ.1、XBB及BF.7。

自今年1月1日凌晨零時至1月31日（航班表定抵台時間），搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境須唾液PCR檢測；據統計，1月8日自中國4個直航點入境來台旅客1386人，226人陽性，陽性率為16.3%；金馬春節專案入境53人，8人陽性，陽性率15.1%。

新增本土病例中有一半是BA.5，這週明顯增加BA.2.75及BF.7，原以為會增加較多的BQ.1只增2%。莊人祥說，國內疫情稍微下降，較前一週只上升4%，未來一週走向是否下降，仍須持續觀察。

新冠肺炎 COVID-19

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