快訊

傳農曆春節前後內閣將改組？ 蘇貞昌回應了

退役中校、少將淪共諜吸收同袍發展組織 法院判決出爐

境外移入個案創疫情以來最高 半數來自中國

中央社／ 台北10日電

國際疫情再起，今天COVID-19境外移入個案數創2020年疫情以來最高，其中半數來自中國，春節連假將至，指揮中心預估，近3週將是中國返台旅客人數高峰，境外移入數是否再攀升仍待觀察。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，據中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新統計數據，國內新增2萬4503例本土個案，今天新增個案比上週二減少146例，降幅約0.6%；另外，境外移入增560例。

指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，今天境外移入個案再創新高，與自中國來台旅客皆須機場PCR唾液採檢有關，再加上中國自1月8日起防疫鬆綁，中國航空公司增加航班，境外移入個案數半數來自中國。

莊人祥說，預估近期中國入境旅客還會更多，適逢春節返台潮，近3週都將是中國旅客入境台灣高峰，1月2日至8日自中國返台入境旅客約9700多人，推估1月9日至15日將入境1.3萬人，1月16日至22日入境1.1萬人，但1月底、過年後入境人數將降至3000多人。

未來3週境外移入病例數是否可能再超過560例最高峰，莊人祥認為，由於推估北京等地陽性率未見上升，雖然自中國來台旅客數增加，但是感染人數是否隨之攀升，會不會造成境外移入數再創史上新高仍待觀察。

自今年1月1日凌晨零時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，配合7天自主防疫及自我篩檢。

確診個案新增中重症31例（中症7例、重症24例），其中26人死亡，死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中24人有癌症等重大疾病或慢性病史，16人未打滿3劑疫苗、14人沒有接種任何疫苗，18人年齡超過80歲。

根據指揮中心統計，去年1月至今年1月9日本土輕症、無症狀個案累計897萬3720例、占99.55%，中症累計2萬3793例、占0.26%，重症累計1萬7303例、占0.19%，其中死亡累計1萬4751人。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新冠疫情起伏值高原期？ 莊人祥：還需要觀察

新冠疫情急升急降或現雙波？ 莊人祥：就算有 波峰也不會高

小三通首航PCR檢驗出爐！37名旅客有7陽性 陽性率18.9%

60歲台商返台3天確診「大白肺」命危 指揮中心將驗檢體

相關新聞

疫情起伏 本土+2萬4503例 境外+560創新高

國內新冠肺炎疫情起伏，今天新增2萬4503例本土個案，較上周二減少146例，下降約0.6%；新增560例境外移入，為疫情...

新冠疫情起伏值高原期？ 莊人祥：還需要觀察

國內新冠肺炎疫情與上周同日相比，連降兩天後昨天上升，今天又再度下降。疫情是否正處於高原期，指揮中心發言人莊人祥表示，若要...

2變異株升溫...BA.5過年仍主流！醫示警：BF.7已滲入本土「慢慢燒起來」

隨著春節腳步逼近，疫情再度拉警報。全國昨(9)日新增16,902例本土病例，較上周一增2.3%。指揮官王必勝說，整體疫情仍在第三波上升途中，建議民眾過年前接種次世代疫苗。蘇一峰醫師也示警，BF.7已滲透進本土，「大概慢慢會燒起來」。

第三波疫情續升 打疫苗好過年

昨新增一萬六九○二例本土病例，較上周同天增百分之二點三。指揮官王必勝說，增幅雖下降，但整體疫情仍在第三波上升途中，預估緩...

金門小三通陽性率近2成 陳福海籲檢測出爐前自主管理

小三通春節專案持續，金門縣長陳福海今再前往水頭碼頭迎接返鄉民眾並視察相關動線。他表示，專案持續同時也要兼顧防疫，將持續與...

搭機小心用餐如廁 又有一輪免費快篩

過年出入境旅客增加，旅客「在機上用餐」和「使用洗手間」要注意染疫風險！指揮中心指揮官王必勝9日說，未來疫情仍會緩步上升，呼籲趁醫療院所過年前還提供服務時，趕緊打疫苗。指揮中心也強調，將提供公費快篩給長者、幼童、經濟弱勢與身心障礙者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。