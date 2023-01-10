快訊

大馬羽賽／戴資穎新年首戰光速過關 接棒的許玟琪也傳捷報

大葉大學被爆掏空校產！學餐停擺害「6千師生沒飯吃？」 校方回應了

2變異株升溫...BA.5過年仍主流！醫示警：BF.7已滲入本土「慢慢燒起來」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣整體疫情仍在第三波上升途中，指揮中心建議民眾過年前接種次世代疫苗。圖為示意圖。記者劉學聖攝影／報系資料照
台灣整體疫情仍在第三波上升途中，指揮中心建議民眾過年前接種次世代疫苗。圖為示意圖。記者劉學聖攝影／報系資料照

隨著春節腳步逼近，新冠肺炎疫情再度拉警報。全國昨(9)日新增16,902例本土病例，較上周一增2.3%。指揮官王必勝說，整體疫情仍在第三波上升途中，建議民眾過年前接種次世代疫苗。蘇一峰醫師也示警，BF.7已滲透進本土，「大概慢慢會燒起來」。

指揮中心昨天公布最新一周病毒定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞指出，本土病例仍以BA.5為主流病毒株，BA.2.75、BF.7都上升，預期春節期間BA.5還是主流病毒。

胸腔內科主治醫師蘇一峰也發文，根據最近的病毒定序資料，BF.7已經滲透進來了本土，大概慢慢會燒起來，XBB1.5還沒燒起來，還有防守的空間。「台灣BF.7已經佔9%了，XBB1.5還是0%」。

1/9公布之上週境外移入及本土變異株結果。圖/中央疫情指揮中心提供
1/9公布之上週境外移入及本土變異株結果。圖/中央疫情指揮中心提供

至於其他每周固定定序，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，在本土病例部分，ＢＡ.5仍為主流病毒株，但已降至五成五，BA.2.75上升至二成八、BF.7上升至百分之九、BQ.1則百分之二，「目前還很難預測哪個病毒株會取代BA.5，但可預期春節期間BA.5還是主流病毒」。

網友瑟瑟發抖，「過年我還是好好在家裡就好…呵」、「以上病毒美國都有流行過」、「在全世界防堵中國，不是防堵美國」。

也有網友好奇，「如何得知國內目前確診是屬於那一類型居多？因為居家快篩就成立，並沒有抽血或是其他進一步檢驗啊」、「現在不是大部分都只做快篩嗎，哪些人會被抓去做基因定序啊」。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

本土疫情仍在上升中 王必勝：趁過年前快接種疫苗

中國入境一周陽性率19%比預期高？ 王必勝：無從預測

中重症今增114例 40多歲女確診當晚病況惡化過世

陸流行XBB致腹瀉藥搶購潮？王必勝：中國不是流行這個

相關新聞

2變異株升溫...BA.5過年仍主流！醫示警：BF.7已滲入本土「慢慢燒起來」

隨著春節腳步逼近，疫情再度拉警報。全國昨(9)日新增16,902例本土病例，較上周一增2.3%。指揮官王必勝說，整體疫情仍在第三波上升途中，建議民眾過年前接種次世代疫苗。蘇一峰醫師也示警，BF.7已滲透進本土，「大概慢慢會燒起來」。

第三波疫情續升 打疫苗好過年

昨新增一萬六九○二例本土病例，較上周同天增百分之二點三。指揮官王必勝說，增幅雖下降，但整體疫情仍在第三波上升途中，預估緩...

金門小三通陽性率近2成 陳福海籲檢測出爐前自主管理

小三通春節專案持續，金門縣長陳福海今再前往水頭碼頭迎接返鄉民眾並視察相關動線。他表示，專案持續同時也要兼顧防疫，將持續與...

搭機小心用餐如廁 又有一輪免費快篩

過年出入境旅客增加，旅客「在機上用餐」和「使用洗手間」要注意染疫風險！指揮中心指揮官王必勝9日說，未來疫情仍會緩步上升，呼籲趁醫療院所過年前還提供服務時，趕緊打疫苗。指揮中心也強調，將提供公費快篩給長者、幼童、經濟弱勢與身心障礙者...

COVID-19的天菜！人類每小時揉7.2次眼睛 小心確診風險增加

COVID-19疫情持續延燒，每日的確診人數仍然高達萬例，同時新變種病毒XBB1.5正在國際迅速蔓延。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書上發文，提到人類平均每小時揉眼睛高達7.2次，病毒有可能透過手指頭，進而沾到眼睛內的黏膜。

本土疫情仍在上升中 王必勝：趁過年前快接種疫苗

國內疫情連兩天下降後又再度上升，這波疫情是否已在高原期？指揮官王必勝表示，上周總病例較前一周增加4.4%，可看到增幅已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。