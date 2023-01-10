2變異株升溫...BA.5過年仍主流！醫示警：BF.7已滲入本土「慢慢燒起來」
隨著春節腳步逼近，新冠肺炎疫情再度拉警報。全國昨(9)日新增16,902例本土病例，較上周一增2.3%。指揮官王必勝說，整體疫情仍在第三波上升途中，建議民眾過年前接種次世代疫苗。蘇一峰醫師也示警，BF.7已滲透進本土，「大概慢慢會燒起來」。
指揮中心昨天公布最新一周病毒定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞指出，本土病例仍以BA.5為主流病毒株，BA.2.75、BF.7都上升，預期春節期間BA.5還是主流病毒。
胸腔內科主治醫師蘇一峰也發文，根據最近的病毒定序資料，BF.7已經滲透進來了本土，大概慢慢會燒起來，XBB1.5還沒燒起來，還有防守的空間。「台灣BF.7已經佔9%了，XBB1.5還是0%」。
至於其他每周固定定序，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，在本土病例部分，ＢＡ.5仍為主流病毒株，但已降至五成五，BA.2.75上升至二成八、BF.7上升至百分之九、BQ.1則百分之二，「目前還很難預測哪個病毒株會取代BA.5，但可預期春節期間BA.5還是主流病毒」。
網友瑟瑟發抖，「過年我還是好好在家裡就好…呵」、「以上病毒美國都有流行過」、「在全世界防堵中國，不是防堵美國」。
也有網友好奇，「如何得知國內目前確診是屬於那一類型居多？因為居家快篩就成立，並沒有抽血或是其他進一步檢驗啊」、「現在不是大部分都只做快篩嗎，哪些人會被抓去做基因定序啊」。
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