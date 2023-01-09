搭機小心用餐如廁 又有一輪免費快篩

過年出入境旅客增加，旅客「在機上用餐」和「使用洗手間」要注意染疫風險！指揮中心指揮官王必勝9日說，未來疫情仍會緩步上升，呼籲趁醫療院所過年前還提供服務時，趕緊打疫苗。指揮中心也強調，將提供公費快篩給長者、幼童、經濟弱勢與身心障礙者。此外，9日本土新增16902例確診個案，另增40例死亡

BA.5仍為主流

國際疫情持續升溫，出入境航班成為高風險染疫地點。王必勝表示，「在機上用餐」和「使用洗手間」是比較容易感染的高風險行為，建議搭機除了飲食之外的時間，都要把口罩戴好，使用洗手間後要洗手、用酒精消毒。

指揮中心公布國內新增134例Omicron亞型變異株確定病例，其中有47 例本土個案，本土BA.5確診個案共26例，仍為國內的主流病毒。但指揮中心也強調，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前距離農曆春節還有一段時間，很難預測，但比較可以確定的是，BA.5還會是主流，不會這麼快就完全退散，而國內BQ.1、XBB、BA.2.75哪一株會取而代之，還有待觀察。

新一輪免費快篩

指揮中心宣布，10日至2月28日免費提供65歲以上長者、0到6歲學齡前幼兒5劑快篩試劑。此外，指揮中心自即日起至2月15日前，提供全國弱勢民眾（低收入戶、中低收入戶與遊民）及領有身心障礙手冊或證明者，每人4劑公費家用快篩試劑。

指揮中心今表示，鑑於鄰近國家邊境開放，致提升我國境外移入病例風險，且全球監測資料顯示新型變異株逐漸成為主流，加上冬季多種呼吸道病毒流行，故持續發放公費快篩。指揮中心也提醒，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用。

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