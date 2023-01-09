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中重症今增114例！40多歲女確診當晚病況惡化過世

直播／今新增本土確診16,902例、境外416例 40人病歿

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本土增1萬6902例 添中重症114例、40人死亡

中央社／ 台北9日電

中央流行疫情指揮中心說明，今天新增1萬6902例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症114例，其中40人死亡；另外，境外移入增416例。

新冠肺炎 COVID-19

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