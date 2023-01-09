COVID-19的天菜！人類每小時揉7.2次眼睛 小心確診風險增加

COVID-19疫情持續延燒，每日的確診人數仍然高達萬例，同時新變種病毒XBB1.5正在國際迅速蔓延。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書上發文，提到人類平均每小時揉眼睛高達7.2次，病毒有可能透過手指頭，進而沾到眼睛內的黏膜。

黃軒今（9）日在臉書上發文，表示新變種病毒XBB1.5正在迅速蔓延，最近國外也提醒此新變種病毒，如果我們亂揉眼睛，這樣的動作也會增加眼睛的感染機會。「眼睛不舒服，也是新冠病毒感染的症狀嗎？」他坦言自從COVID-19流行後，就有愈來愈多人出現眼睛不舒服的症狀，只是很多人沒有告訴醫生而已，「大家都以為COVID-19病毒只有侵犯呼吸系統」。

黃軒透露眼睛也是COVID-19可能侵襲的器官，因為眼睛本身就存有ACE2接受器，這是COVID-19病毒最喜歡的天菜，只要不自覺地揉眼睛，病毒就可能透過手指頭，沾到眼睛內的黏膜，而進入感染了眼睛。他指出「人類平均每小時就會揉眼睛高達7.2次」，即使戴著口罩的時候，依然會無意地摸眼睛。

黃軒引述2015年澳洲新南威爾斯大學（New South Wales University）的研究，發現人類每小時摸自己的臉不少於23次，包括摸眼、鼻、嘴，其中摸眼的比例佔27%、摸鼻子31%、摸嘴巴36%，同時摸三個部位則有6%。這也就是為什麼，我們除了戴口罩，從事高風險工作人員例如醫護人員，也得戴上護目鏡，避免去揉到眼睛。

黃軒談到近期一篇綜合研究，分析了8219確診病例，超過30幾篇國際的結果顯示，「平均11.03%確診病例，或多或少都會有一個眼睛不舒服的症狀」。然而，COVID-19最常見的眼部症狀就是乾眼或異物感，依序才是紅眼13.3%、易流淚水12.8%、眼睛很癢12.6%、眼睛疼痛9.6%、眼屎很多8.8%。

黃軒提到COVID-19重症使用呼吸器的患者，也會出現眼臉和眼內黏膜水腫或腫漲，那就是結膜水腫。另外，COVID-19患者眼睛常見的疾病，近88.8%都是結膜感染引起，接下來才是角膜炎、表層鞏膜炎、角膜結膜炎各2.2%。最後，他也提醒大家，出入高危險區域除了可以戴上口罩，也能考慮戴上護目鏡，而且勤洗手以及不要亂揉眼睛，也是很重要的眼睛防疫措施。

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