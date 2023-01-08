親民與專業 前後指揮官風格大不同

前指揮官陳時中「親民」、「防疫英雄」的形象隨著疫情高峰破滅時，有著「救火隊」形象的王必勝接下指揮官的位置，他在記者會上應對問題比較直接且專業，但面對難以擺脫的外遇緋聞時，卻選擇不回答記者問題，以致就被貼上「不近人情」、「高高在上」的標籤。

親切的歐吉桑

陳時中就任於指揮中心指揮官的位置長達911天，兩年半以來幾乎每天都主持疫情記者會，初期在國際紛紛爆發新冠疫情時，台灣長期「零確診」的紀錄為陳時中累積了不少防疫的聲量。當時爆發「寶瓶星號」被日台雙方拒絕停靠的事件，陳時中3度登上該船，領導全船旅客返台，更被冠上「防疫英雄」的美稱。

在記者會上，陳時中也以「親民」形象深植於人心，根據部分與他互動過的同業表示，陳時中就很像「親切的歐吉桑」，聊天過程相當愉快。過去每日召開記者會時，與記者對答之間也不乏如朋友般的互動，如當時有一名記者請假多日後，回歸指揮中心記者會提問時，陳時中第一句話是「很久沒看到你了」，引發現場記者們莞爾一笑。

疫情失控走下神壇

陳時中做為政務官，卻被選作為民進黨台北市長的候選人，從此就可以看見防疫紅利與親民形象所打造的聲量光環。但隨著萬華疫情爆發、疫苗荒與快篩之亂等事件，當時單日確診數更一度逼近10萬，台灣完美防疫的紀錄也宣告破滅。疫情失去控制的同時，陳時中也逐漸失去光芒。

在每日疫情記者會中，面對記者的連環追問時，陳時中更是「金句」頻傳，如「政務官體系是自由業」、「要怪就怪病毒」或「請民眾自主應變」等言論，更頻頻出現實問虛答的狀況，引發全網震怒。同時，陳時中選擇競選台北市長的決定，也讓他被冠上「落跑指揮官」、「落跑部長」的稱號，名聲一落千丈。

不親民的王指揮官

後續接下指揮官這個燙手山芋的王必勝，過去多次擔任第一線前進指揮所指揮官，處理包括武漢包機、桃園醫院、京元電子與北農等群聚事件，也讓他獲得了「救火隊」的美名。

王必勝接下指揮官時，疫情仍處於高峰期，但已經有逐步下滑的跡象，且在少了政治議題的加持下，關心指揮中心記者會的民眾愈來愈少。也導致王必勝與民眾有點距離，且他回答問題時相對嚴肅，雖然相對專業，也能實際回答疫情的狀況，難免給人「高高在上」的形象。

記得王必勝以指揮官身分主持首場疫情記者會時，有記者三度提問如「您跟林小姐的事情，太太有諒解了嗎？」等外遇問題時，王必勝都刻意閉而不答，最後更表示「還有其他媒體要提問嗎？如果沒有就結束今天記者會」，強硬擺脫難堪的話題，與記者的互動相對生硬許多。

盼帶民眾走出疫情

陳時中與王必勝擔任指揮官的時間長短不同，面對的疫情狀況也不一樣。陳時中雖然在一開始交出漂亮的防疫成績，但面對諸多爭議時，選擇成為了背負罵名的「政壇人物」；王必勝擔任指揮官已經是疫情的尾聲，指揮中心改成只有有禮拜一跟禮拜四召開，自然變成與民眾會有一段距離的「王指揮官」。

然而，由於中國疫情不明朗，加上國內疫情升溫，王必勝面臨著上任指揮官以來最大的挑戰。指揮官並不需要討好民眾，或許在「親民」與「專業」的形象之間，民眾需要的是能帶領國人走出千日疫情陰霾的指揮官。

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