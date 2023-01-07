憂春節返鄉潮疫情升溫 台中市宣布1月12日起為長者設快打站
春節將至，因應返鄉人潮多，台中市長盧秀燕今天宣布，為加強台中市民保護力，台中市府將推出兩波快打站，預計快打站開設50處，第一波於1月12、13日提供設籍台中市75歲以上長者接種；第二波於1月16日、17日開設65歲以上長者及55歲以上原住民快打站，分流提供長輩接種。
盧秀燕表示，春節返鄉人潮多，但各國疫情仍嚴重，因此要加強疫苗注射，提高市民保護力。
盧秀燕說，台中市將幫長開設快打站，共4天分兩梯次開打，第一梯次1月12日、13日，對象為75歲以上長者；1月16日、17日則幫65歲到74歲長者及55歲以上原住民接種，兩梯次接種對象共37萬人，需開設約50處快打站，施打疫苗為莫德納次世代疫苗。
盧秀燕說，4天內要接種37萬人，數量龐大，工作人員雖然很辛苦，但這就是愛的照顧，希望市民更加健康，也保護自己，呼籲長者接獲疫苗接種通知單，請市民依通知單日期、時間、地點前往接種。
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