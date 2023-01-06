大陸來台入境旅客定序 BA.5.2、BF.7居多 有少數BA.5.1
中國大陸疫情爆發，我國自今年1月1日起，針對大陸入境航班乘客，於機場執行唾液PCR篩檢。指揮中心今日公布最新定序結果，首日1月1日入境陽性個案定序有3種變異株，以BA.5.2、BF.7居多，另外有少數BA.5.1，都是常見且過去已出現過的病毒株。
因應1月8日起大陸取消入境隔離政策，指揮中心除了持續不開放大陸觀光客來台，自1月1日起實施為期1個月的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對大陸北京、上海、成都、廈門4個直航航線入境以及金馬小三通乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢。
指揮中心發言人莊人祥表示，1月1日自大陸來台陽性個案有100多件，指揮中心針對Ct值26以下的10多件進行定序，目前以BA.5.2、BF.7為主，另外有少數BA.5.1，都是已知且常見的病毒株，不過目前尚未完全完成定序，詳細數據待累計更多資料後再公布。
除大陸直航台灣班機須在機場進行唾液PCR篩檢，指揮中心今起至1月31日，針對自中國啟程經港澳轉機入境台灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。莊人祥表示，此程序會在港澳當地執行，若沒有出示證明者不可上機。
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