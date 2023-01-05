2妙齡女染疫死！長照陽性率增 增篩檢頻率至每周2次

新冠肺炎新增死亡45例、中重症168例，其中出現兩例較年輕死亡個案，分別為20多歲和30多歲女性。另長照住宿式機構陽性率從0.7％上升至1.2％，醫療應變組副組長羅一鈞表示，下周一（1月9日）至1月31日，長照機構住民從每周一次篩檢調升為一周兩次、工作人員從有症狀才篩檢改為每周一次。

羅一鈞表示，新增45例本土病例死亡個案，為22例男性、23例女性，年齡介於20歲至90多歲以上，其中42例具慢性病史、28例未接種三劑以上疫苗。去年一月至今中重症4萬405例，其中1萬4526例死亡。

較年輕死亡個案一例為20多歲女性，曾於去年五月接種一劑疫苗，本身有糖尿病、甲狀腺疾病等多重慢性病史。去年11月曾經因急性心衰竭、腎衰竭住院，11月底出院。12月27日於家中昏迷、無生命徵象，經行政相驗採檢PCR陽性確診，死因為新冠病毒感染。

另一名為30多歲女性，有癲癇病史，曾接種三劑疫苗。去年10月16日因喉嚨痛快篩陽性確診，17日因呼吸困難至急診， 檢查有呼吸窘迫及休克，緊急插管使用呼吸器並使用瑞德西韋等藥物治療。住院後檢查有心肌病變、缺氧性腦病變等併發症，持續住院至12月20日因病況惡化過世。死因為新冠肺炎併呼吸衰竭及心肌病變。

新冠肺炎疫情升溫，連帶影響長照陽性率上升。去年截至今年1月1日通報機構數達1830家，確診住民人數為6萬5392人、確診工作人員數為1萬9729人。本土疫情統計自去年4月起至今年1月1日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有5432人，累計死亡人數1476人。

羅一鈞表示，因應長照機構陽性率上升，1月9日至31日調整公費快篩措施，包括身心障礙者、失智症者等住民及服務對象每周定期二次，未滿兩歲免篩；有症狀者也進行快篩，未滿兩歲則採PCR。篩檢陽性則立即請醫療院所視訊診療，並依指引進行隔離或治療。另針對工作人員除有症狀者進行快篩外，每周也須定期快篩一次。 醫療資源。圖／指揮中心提供 長照機構確診住民投藥情形。圖／指揮中心提供 指揮中心發言人莊人祥（左起）、指揮官王必勝、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影 新增死亡45例、中重症168例。圖／指揮中心提供 新增死亡45例、中重症168例。圖／指揮中心提供 住宿式服務機構通報情形。圖／指揮中心提供 羅一鈞表示，1月9日至1月31日，長照機構住民從每周一次篩檢調升為一周兩次、工作人員從有症狀才篩檢改為每周一次。圖／指揮中心提供 本土病例分析。圖／指揮中心提供 全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢。圖／指揮中心提供 口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供 新增死亡45例、中重症168例。圖／指揮中心提供 本土病例分析。圖／指揮中心提供

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