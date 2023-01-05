疫情增幅趨緩 本土+3萬1078例 436例境外、45死 上升11.8％
國內新冠肺炎疫情增幅趨緩，今天新增3萬1078例本土個案，較上周四增加11.8％；另新增436例境外移入、45例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，上升幅度又較上周趨緩，預期疫情還是往上升，但應不會像前一周這麼快速，會再持續觀察。
今日新增本土病例，為1萬3976例男性、1萬7088例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,196例)，台中市(4,143例)，台北市(3,576例)，高雄市(3,371例)，桃園市(3,366例)，台南市(2,594例)，彰化縣(1,355例)，新竹縣(1,023例)，新竹市(864例)，苗栗縣(669例)，屏東縣(654例)，雲林縣(573例)，嘉義縣(465例)，基隆市(453例)，南投縣(437例)，宜蘭縣(427例)，嘉義市(278例)，花蓮縣(244例)，台東縣(174例)，金門縣(139例)，澎湖縣(70例)，連江縣(7例)。
今日新增45例本土病例死亡個案，為22例男性、23例女性，年齡介於20歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去年10月11日至今年1月1日，死亡日期介於去年12月13日至今年1月2日。
今日新增436例境外移入個案中，為255例男性、181例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月4日至今年1月4日。
指揮中心統計，截至目前國內累計897萬9699例確診，分別為4萬1642例境外移入、893萬8003例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計1萬5383例死亡病例，其中15,364例本土，個案居住縣市分布為新北市2,985例、台北市1,668例、台中市1,641例、高雄市1,523例、台南市1,148例、桃園市1,135例、彰化縣980例、屏東縣595例、雲林縣506例、南投縣498例、苗栗縣426例、嘉義縣395例、宜蘭縣325例、基隆市316例、花蓮縣266例、嘉義市263例、新竹縣257例、台東縣196例、新竹市166例、金門縣38例、澎湖縣37例；另19例為境外移入。
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