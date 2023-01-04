境外移入確診創新高 莊人祥推測三因素影響
今天新增境外移入創疫情以來最高，指揮中心發言人莊人祥表示，主要受三個因素影響，一是中國入境確診者也包含在內，二是近期入境國內旅客增多，三是耶誕假期出國遊玩的國人也較多，可能在國外染疫後返國。
莊人祥表示，1月2日入境人數約2萬8千人、1月3日則約有2萬7千人，入境人數增多、母數變大，連帶也導致陽性人數增多。
不過他表示，目前尚未到達春節返鄉高峰。從航班資料來看，中國入境旅客從1月9日到22日才會達到高峰，兩周總入境人數超過兩萬人，平均一周超過一萬人。在這之前，12月26日到1月8日，從中國返台人數每周僅約七千至八千人；1月23日後則掉到兩、三千人。
另針對中國入境唾液篩檢陽性率，1月1日為25%、1月2日則降至19.3％。莊人祥表示，入境人數上升，因此應該不是因為看到其他人陽性而選擇不返台，推測應和不同城市入境有關。
他表示，目前班機多從上海、廈門和成都抵台，尚未看到北京來台的班機。因此可能因為不同城市的盛行率不同，而有陽性率的差異。另外，也有可能近期趕著回來的民眾多為原本就有其他疾病者，因此趕回來就醫。
莊人祥表示，中國入境陽性率還要觀察幾天才會比較穩定，推測之後的陽性率應會介於頭二日之間。
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