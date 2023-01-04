疫情升溫再破三萬 本土+3萬3330例
國內新冠肺炎疫情持續升溫，再度突破三萬例。今天新增3萬3330例本土個案，為去年11月1日以來、相隔64天再度超過三萬例。另新增境外移入541例、死亡17例，其中一例死亡為境外移入個案。
今日新增本土病例，為1萬5334例男性、1萬7974例女性、22例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,621例)，台中市(4,381例)，台北市(3,763例)，高雄市(3,613例)，桃園市(3,476例)，台南市(2,915例)，彰化縣(1,445例)，新竹縣(1,138例)，新竹市(939例)，苗栗縣(843例)，屏東縣(694例)，雲林縣(628例)，嘉義縣(499例)，南投縣(497例)，基隆市(461例)，宜蘭縣(443例)，嘉義市(324例)，花蓮縣(230例)，台東縣(173例)，金門縣(137例)，澎湖縣(93例)，連江縣(17例)。
今日新增16例本土病例死亡個案，為9例男性、7例女性，年齡介於60歲至90多歲以上，皆屬重度感染、15例具慢性病史、9例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年7月18日至12月31日，死亡日期介於去年7月18日至今年1月1日。
今日新增541例境外移入個案中，為281例男性、260例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月4日至今年1月3日。
指揮中心統計，截至目前國內累計894萬8201例確診，分別為4萬1266例境外移入、890萬6881例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計1萬5338例死亡病例，其中15,319例本土，個案居住縣市分布為新北市2,978例、台北市1,661例、台中市1,637例、高雄市1,520例、台南市1,144例、桃園市1,131例、彰化縣980例、屏東縣594例、雲林縣503例、南投縣497例、苗栗縣424例、嘉義縣395例、宜蘭縣323例、基隆市315例、花蓮縣264例、嘉義市263例、新竹縣256例、台東縣195例、新竹市165例、金門縣37例、澎湖縣37例；另19例為境外移入。
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