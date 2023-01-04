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BQ.1 恐成下波主流變異株

聯合報／ 記者楊雅棠許政榆鄒尚謙／台北報導

免疫逃逸能力更強的新變異株XBB.1.5於中國大陸現蹤，美國更逾四成確診者感染此變異株，幸目前台灣尚未發現XBB.1.5。至於指揮中心上周本土個案病毒基因定序出爐，BA.5占比下降，BQ.1竄升，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，感染率超高的BQ.1恐成下波國內主流變異株。

羅一鈞說，上周本土病例仍以BA.5為主，但占比從八成二降至六成二。其他變異株占比皆上升，BA.2.75從一成二增至一成九、BF.7從百分之三增至五，而BQ.1增幅最大，從百分之三增至十四。

羅一鈞說，BQ.1在全球占比節節升高，原因在具有免疫逃脫優勢，重複感染機率較高，但疾病嚴重度和致死率跟其他Omicron變異株差不多。臨床顯示，接種BA.5次世代疫苗，仍有效降低染BQ.1、BF.7、XBB引發的重症。

新冠肺炎 COVID-19

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本土變異株定序 BQ.1竄升 恐成下一波主流

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