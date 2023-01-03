中國轉機港澳來台旅客 1/6起要求登機前篩檢陰性報告
國內自元旦起針對中國直航入境航班進行唾液PCR檢驗，但因應中國大陸疫情嚴峻，自1月6日至1月31日，新增要求從中國啟程經港澳轉機入境的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。
發言人莊人祥表示，昨天說明524人入境、陽性146人，主要是桃園機場入境者。另外還有133名旅客從松山機場入境，當中18例陽性、115例陰性。總計陽性率為25.0%。未來每天會等所有不同機場的檢驗結果完成後，才會對外公布。
指揮中心指揮官王必勝表示，發現中國返台的旅客中，經港澳轉機者佔20%，且無檢疫措施。因此增加與港澳一致的規定。
目前香港及澳門政府針對自中國入境旅客採取相關防疫規範，香港政府規定，自中國入境旅客須持搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告；自中國啟程的轉機旅客則配合航班目的地國家防疫規定。澳門政府規定，自中國入境旅客須持搭機前72小時內PCR檢驗報告。
王必勝表示，轉機的旅客不會再做落地篩檢。另外，港澳直接啟程的旅客則沒有相關規定。
指揮中心指出，中國本土疫情嚴峻，各地疫情持續上升，年長者感染數及重症數均增加；由當地專家評估資料也顯示，元旦後至春節期間疫情主要影響農村及中小城鎮地區，因該類地區醫療資源相對匱乏，年長者及脆弱族群人口多，春運期間城市和農村人口流動性將對疫情產生重大影響，預期春節前、後人流將使疫情再上升，整體疫情可能持續超過三個月。
目前中國流行病毒株以Omicron子代BA.5.2及BF.7變異株為主，但人潮流動恐增加病毒株變異機會。指揮中心將持續加強境外個案變異株監測，以評估新型變異株發生風險及對我國疫情衝擊。
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