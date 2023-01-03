本土變異株定序 BQ.1竄升 恐成下一波主流

新冠肺炎病毒株持續變異，上周定序本土個案中，新興變異株BQ.1竄起，醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.5變異株占比下降，從82％減少至62％；BQ.1占比則從3％上升至14%，從先前歐美和日本疫情經驗來看，恐成下一波國內主流變異株。

上周定序105例確定病例，包括42例本土個案及63例境外移入。羅一鈞表示，本土病例仍以BA.5為主，26例個案占上周定序42例約62%，為21名男性、21名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部17例、中部4例、南部4例、東部1例，確診日介於去年11月3日至12月22日。

除BA.5變異株外，其他變異株占比皆上升，BA.2.75從12％上升至19％、BF.7從3%上升至5％、BQ.1則從3%上升至14％，其中BQ.1增幅最大。

羅一鈞表示，BQ.1是BA.5子代變異，全球占比已至少42.5%，為主流病毒、傳染性較高；但疾病嚴重度和致死率跟其他Omicron相同，並無更高。由於BQ.1新突變具有免疫逃脫優勢，有較高的重複感染機率。但接種BA.5次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株，可降低因感染新冠肺炎造成的重症、住院或死亡風險。

另境外移入個案BA.5仍是主流，其次為BF.7和BA.2.75，分別占19％和14%。37例BA.5個案分別自中國20例、香港8例、日本4例、韓國3例、越南及澳門各1例。9例BA2.75個案分別自韓國4例，日本、美國、泰國、捷克及越南各1例移入。2例BQ.1個案分別自土耳其及馬來西亞各一例；2例XBB個案分別自香港及埃及各1例移入；12例BF.7個案分別自中國5例、香港3例、澳門及日本各2例；1例BA.2案自日本移入。

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