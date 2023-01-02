蔡總統願助大陸防疫 醫生：我可幫忙有限

單株抗體、抗病毒藥物等物資，台灣實在幫不上忙！針對中國疫情，總統蔡英文於元旦談話提到，「我們願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情。」對此，醫師黃立民說，但若需要進口的抗病毒藥物等物資，恐怕我們比較難幫上忙。精神科醫師沈政男則認為，「這至少是象徵性的善意」。

中國疫情急速升溫，有消息傳出，目前發燒門診病患已大增逾五倍，重症患者也擠爆中國各地大小醫院，基層衛生院卻缺乏退燒藥，民眾搶購囤積藥品自保。黑市上，美國輝瑞公司生產的口服抗武肺病毒藥Paxlovid，售價數日內漲至一盒兩萬人民幣，現在連靜脈注射用人免疫球蛋白（pH4）也被搶購一空

不多的也幫不上忙

總統蔡英文最近在元旦談話中表示，「看到近來中國升溫的疫情狀況，只要有需要，基於人道關懷的立場，我們願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情。」

針對台灣能提供給中國什麼協助？台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民受訪時說，主要還是要看中國缺乏什麼物資跟台灣能提供什麼，像是症狀藥物、口罩、快篩試劑等物資，台灣可能都可以供應，但是像疫苗、單株抗體或抗病毒藥物，台灣自己也不夠，因為中國人口相當多，當局應儘快估計需要的量能，並加緊整備。

此外，指揮中心2日首日自桃園機場入境的中國旅客新冠肺炎陽性率約27.8%，相當於約每4人就有1人是陽性。對此，黃立民建議初期「多做一點」，觀察一段時間都沒有特別的病毒株，再降低定序比例較安全。

速開大、小三通

精神科醫師沈政男在臉書上說，蔡英文在元旦談話時，對大陸釋出善意，說出「可以幫忙防疫」這樣至少是象徵性的善意。剛好，習近平在今年元旦談話也不再提到「一國兩制」，就只是「兩岸一家親」，等於是一個好的開始。

對此，立委賴士葆於臉書上說，蔡英文元旦談話提及，針對大陸疫情，基於人道關懷台灣願意提供相關協助，但行政院長蘇貞昌的「搶藥說」言猶在耳，就是「英蘇唱黑白」，由蘇貞昌的「搶藥說」來鞏固綠營的基本盤、再由蔡英文的「助陸說」來向中間靠攏。

他強調，其實蔡政府最大的人道關懷，更可以做的是盡速開放小三通與大三通，給台灣人民提供方便回家的路！

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