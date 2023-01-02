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缺藥潮延燒？ 藥師：還有六個月存量

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
藥師李懿軒受訪時表示，目前普拿疼成分「乙醯胺酚」的藥品沒有短缺的狀況，如果民眾要寄藥到海外，要謹守中國海關規定。（南市藥師公會提供）
藥師李懿軒受訪時表示，目前普拿疼成分「乙醯胺酚」的藥品沒有短缺的狀況，如果民眾要寄藥到海外，要謹守中國海關規定。（南市藥師公會提供）

「藥物還有六個月的存量！」資深藥師李懿軒受訪時表示，目前普拿疼成分「乙醯胺酚」的藥品沒有短缺的狀況，如果民眾要寄藥到海外無妨，但不要大量寄送，並遵守中國海關規定等，否則藥物恐在海關就被銷毀。此外，他建議，就人道救援的立場，台灣可以盤點量能進行協助，但要在平等互惠的對等關係下進行較佳。

沒有缺藥問題

日前傳出普拿疼缺藥的狀況，台灣實際上藥物足夠嗎？李懿軒說，如果單看普拿疼的成分「乙醯胺酚」（Acetaminophen），並沒有缺藥的狀況，還是有很多同樣有效的國產藥物，在供應上沒有問題，「原料或藥物的庫存目前也大於六個月」。

他解釋說，普拿疼因為是進口藥物，還是有生產、進口排程的問題，所以供應上確實有短期的不足。李懿軒說，主要還是因為中國疫情升溫，出現搶藥潮的狀況，有些親友還在中國的國人，因為擔憂疫情狀況，就買普拿疼寄過去，導致出現短暫的恐慌潮。目前藥局都會引導消費者購買同樣成分的藥物。

寄藥是人之常情

指揮中心指揮官王必勝日前於指揮中心記者會強調，目前國產口服退燒藥暫時沒有短缺，原料及產能也沒有問題，但他提醒「民眾依照需求適量購買，切勿大量轉寄到國外」。

對此，李懿軒說，目前政府沒有真正禁止寄藥到海外，民眾還是可以寄少量藥物給海外親友，但要特別注意的是每個國家的海關都有寄送藥品的法令，如台灣就對藥物有數量、種類上的限制，如果違反規定，不但藥物無法送達親友手中，還可能遭到銷毀，造成個人財產的損失。

他也說，能體諒國人想照顧海外親友的心情，當初美國疫情爆發的時候，也有許多國人寄藥到美國去。李懿軒表示，這是人之常情，只要不要違反海關規定，也不要大量寄送就好。

平等互惠的協助

總統蔡英文於元旦談話中提到：「看到近來中國升溫的疫情狀況，只要有需要，基於人道關懷的立場，我們願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。」

李懿軒建議，基於人道救援的立場，台灣在盤點醫療量能與物資後，都可以援助其他國家，但重要的還是「對等關係」，如過去協助日本、土耳其或歐盟的時候一樣，都是平等互惠的對等關係。他強調，「如果中國有醫療上的需求，只要台灣能力所及，沒有不行的。」

他說，台灣能提供的協助還是要考量國內的產能，如防疫物資、藥品等需求都能提供協助，但台灣並非生產口服抗病毒藥物的國家，疫苗也大多數是國外廠商進口，能提供的協助就相對有限。

李懿軒進一步指出，中國是原料藥（藥品的主成分，還需要加工後，才能製成藥錠）的生產大國，與印度並駕齊驅，現在中國是因為疫情政策變化太快，生產短時間跟不上腳步，研判只是短暫性的缺藥。他說，確診基本上需要發燒、咳嗽等常見的感冒藥，台灣可以在盤點後，看情勢進行評估救援措施。

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