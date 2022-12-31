跨年夜疫情續升溫！本土+2萬5674 境外+81例 38死

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2萬5755例COVID-19確定病例，分別為2萬5674例本土個案及81例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周六多7725例，增加約43%。

指揮中心表示，今日新增之25,674例本土病例，為11,650例男性、14,010例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,405例)，台中市(3,212例)，台北市(2,981例)，桃園市(2,833例)，高雄市(2,442例)，台南市(2,026例)，彰化縣(1,260例)，新竹縣(923例)，新竹市(779例)，苗栗縣(679例)，雲林縣(466例)，屏東縣(455例)，南投縣(383例)，基隆市(375例)，嘉義縣(371例)，宜蘭縣(345例)，嘉義市(233例)，花蓮縣(206例)，金門縣(120例)，台東縣(103例)，澎湖縣(69例)，連江縣(8例)。

指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為24例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月5日至12月28日，死亡日期介於6月7日至12月28日。

指揮中心說，今日新增81例境外移入個案中，為44例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲以上，分別自日本(2例)、香港及新加坡(各1例)，另77例感染國家調查中。入境日期介於今年11月30日至12月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,777,062例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,928,769例排除)，其中8,847,360例確診，分別為40,201例境外移入、8,807,105例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,253例COVID-19死亡病例，其中15,236例本土，個案居住縣市分布為新北市2,970例、台北市1,656例、台中市1,628例、高雄市1,505例、台南市1,136例、桃園市1,126例、彰化縣967例、屏東縣589例、雲林縣500例、南投縣494例、苗栗縣420例、嘉義縣396例、宜蘭縣323例、基隆市314例、花蓮縣264例、嘉義市261例、新竹縣254例、台東縣194例、新竹市165例、金門縣37例、澎湖縣37例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。 新增2萬5755例COVID-19確定病例，分別為2萬5674例本土個案及81例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。圖／指揮中心提供 新增2萬5755例COVID-19確定病例，分別為2萬5674例本土個案及81例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。圖／指揮中心提供 新增2萬5755例COVID-19確定病例，分別為2萬5674例本土個案及81例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。圖／指揮中心提供

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