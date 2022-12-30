快訊

掌眾院最後4天！民主黨曝川普終極秘密 公開6年稅表

「雙衰臨門」自曝確診 館長痛罵高端：就是來玩錢的

「雙衰臨門」自曝確診 館長痛罵高端：就是來玩錢的

聯合新聞網／ 綜合報導
館長開直播自曝確診，即使尚未痊癒，仍用帶著鼻音的病體痛罵高端「出這疫苗就是來玩錢的」。圖／取自館長YouTube直播
館長開直播自曝確診，即使尚未痊癒，仍用帶著鼻音的病體痛罵高端「出這疫苗就是來玩錢的」。圖／取自館長YouTube直播

網紅館長陳之漢今（30）日在直播自曝確診，燒還沒退的他帶著鼻音不忘關心時事，開罵高端內線交易案，直言「出這疫苗就是來玩錢的」。

28日才在臉書PO文哀悼亡母館長今在YouTube開直播大吐苦水「雙衰臨門」，原來是他昨晚感到身體不適，拿起家中快篩劑一測後竟然確診。館長表示，昨天晚上一度燒到39度，趕快吃退燒藥後，今天直播前才降到38度，雖然身體還沒有完全康復、帶有明顯鼻音，但館長仍覺得「身體現在很舒服」。

另外，打三劑高端的館長即使帶著病體直播，仍不忘關心時事，他提到高端涉內線交易案時難掩情緒，大罵「出這疫苗就是來玩錢的」，事發一天後更沒有任何綠營側翼幫忙護航，「大家都閉嘴了」。

館長在直播自曝確診，隨後曬出自己的快篩試劑。圖／取自館長YouTube直播
館長在直播自曝確診，隨後曬出自己的快篩試劑。圖／取自館長YouTube直播

新冠肺炎 高端 陳之漢 館長 內線交易

延伸閱讀

Toyz實戰館長！猛攻狂吃拳倒地 7小時長片吸80萬人朝聖

魚油遭質疑有問題 館長爆氣將聯絡律師「一個一個告」

館長罵吳宗憲「什麼洨」 不能強制道歉但他也拒刊登判決

基進吳欣岱槓館長獲梁文傑讚選港湖立委 網：那高嘉瑜？

相關新聞

「雙衰臨門」自曝確診 館長痛罵高端：就是來玩錢的

網紅館長陳之漢今（30）日在直播自曝確診，燒還沒退的他帶著鼻音不忘關心時事，開罵高端涉內線交易案，直言...

小三通開通在即 王必勝馬祖視察防疫整備

小三通復航在即，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、發言人莊人祥一行，今天視察馬祖醫療暨相關防疫業務，並視察馬祖福澳港小三...

未接種疫苗！2歲女童發燒、嘔吐 就醫確診隔日亡

中央流行疫情指揮中心今公布136例新冠肺炎中重症個案，34例死亡個案，其中較年輕為一名2歲女童，本身有多重慢性疾病，12...

第3波疫情持續燒！本土+27220、境外+193 死亡+34

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增27,413例COVID-19確定病例，分別為27,220例本土個案及193...

元旦起 當日篩陰可陪、探病

儘管本土疫情增溫，指揮中心仍宣布，自明年元旦起，放寬入境或確診者「○加七」自主防疫規定，現行規定，返台者禁往醫院陪、探病...

自陸入境PCR 王必勝：監測變異株

中國大陸疫情升溫，在周一晚間宣布自明年一月八日起取消入境隔離，台灣則在周三突然宣布，元旦起自大陸四個直航航線及小三通入境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。