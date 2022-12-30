「雙衰臨門」自曝確診 館長痛罵高端：就是來玩錢的

網紅館長陳之漢今（30）日在直播自曝確診，燒還沒退的他帶著鼻音不忘關心時事，開罵高端涉內線交易案，直言「出這疫苗就是來玩錢的」。

28日才在臉書PO文哀悼亡母，館長今在YouTube開直播大吐苦水「雙衰臨門」，原來是他昨晚感到身體不適，拿起家中快篩劑一測後竟然確診。館長表示，昨天晚上一度燒到39度，趕快吃退燒藥後，今天直播前才降到38度，雖然身體還沒有完全康復、帶有明顯鼻音，但館長仍覺得「身體現在很舒服」。

另外，打三劑高端的館長即使帶著病體直播，仍不忘關心時事，他提到高端涉內線交易案時難掩情緒，大罵「出這疫苗就是來玩錢的」，事發一天後更沒有任何綠營側翼幫忙護航，「大家都閉嘴了」。

館長在直播自曝確診，隨後曬出自己的快篩試劑。圖／取自館長YouTube直播

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