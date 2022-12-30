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小三通專案乘客須唾液篩檢 王必勝抵馬祖視察量能

中央社／ 台北30日電
中國COVID-19疫情嚴峻，112年1月起實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，小三通金馬春節專案將比照辦理。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（前左2）30日前往馬祖視察防疫整備工作表示，盤整醫療及防疫量能以因應新制。中央社／指揮中心提供
中國COVID-19疫情嚴峻，112年1月起實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，小三通金馬春節專案將比照辦理。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（前左2）30日前往馬祖視察防疫整備工作表示，盤整醫療及防疫量能以因應新制。中央社／指揮中心提供

中國COVID-19疫情嚴峻，明年1月起實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，小三通金馬春節專案將比照辦理。指揮中心指揮官王必勝今天到馬祖視察表示，盤整醫療及防疫量能以因應新制。

因應中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情激升及台商春節返鄉，台灣從明年1月1日至31日，實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，在機場採檢唾液PCR。大陸委員會日前表示，明年1月7日開始的小三通金馬春節專案將比照辦理，在船班抵達金馬後，對乘客進行唾液PCR。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天前往馬祖視察防疫整備工作，並到連江縣立醫院，了解當地及醫院醫療量能。

王必勝接受媒體聯訪表示，除醫療及防疫量能，這次也到碼頭了解檢疫動線，尤其即將實施唾液PCR篩檢，動線及相關物資、人力都進行盤整，目前看來準備狀況良好，有些細節需要處理者，會盡快完成。

除了小三通金馬春節專案之外，在中國大陸經商、讀書與生活的民眾，仍可透過北京、上海、廈門與成都等4個航點航班返台。據指揮中心推估，1月份估計採檢旅客3萬人，不含航班機組員。

新冠肺炎 COVID-19

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