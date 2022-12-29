台中市確診者關懷包、出借血氧機 元旦起退場

隨著COVID-19疫情趨緩，台中市政府今天宣布，因應中央各項防疫政策鬆綁，明年1月1日起，台中市確診者關懷包的發放及出借血氧機服務，都將退場。

市府透過新聞稿表示，依據中央流行疫情指揮中心統計資訊顯示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案中，有99.6%以上為輕症或無症狀個案，民眾逐步回歸常態生活。因應中央各項防疫政策鬆綁，明年1月1日起，台中市確診者關懷包、出借血氧機服務也將圓滿退場。

台中市民政局長吳世瑋表示，疫情自109年初爆發迄今，市府持續針對居家照護的確診者提供醫療關懷、生活關懷、生活廢棄物清運等各項關懷措施，其中台中市家戶關懷包是六都發放最久的直轄市。

吳世瑋指出，關懷包內容物含有6劑快篩、口罩、乾糧、泡麵、飲料等，採取雙軌制配送，除透過宅配物流廠商配送至指定家戶外，還有21行政區的熱心里長協助關懷包遞送，累計已發送逾114萬份關懷包。

衛生局長曾梓展表示，全市明年1月1日起將停止確診個案出借血氧機服務；另配合中央持續提供密切接觸者每人4劑快篩試劑政策，台中市確診個案同住接觸者所需快篩試劑，將由各區公所及衛生所於上班日2個時段上午9時到12時、下午1時到5時發放。

曾梓展提醒領取者，需攜帶確診者相關證明文件及領取人身分證明，以利辨識，也呼籲與確診者同住接觸者，落實7天自主防疫規定，快篩陰性後可正常生活。

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