明年1月1日起 自主防疫就醫、探病需具當日陰性證明

因應中國大陸疫情升溫，且在周一晚間取消入境隔離政策，指揮中心昨天宣布，明年1月1日起針對自中國四個直航航線以及小三通入境的入境者需在機場或港口進行唾液PCR檢測。指揮中心發言人莊人祥表示，「0+7」自主防疫也調整要求，正在自主防疫的民眾應避免前往醫療機構長照機構；如有必要前往，需具當日快篩檢測陰性證明。

莊人祥表示，針對中國入境的旅客要求一律在機場進行唾液PCR篩檢外，仍會給予其他國家入境的旅客發給四劑快篩，於入境當日或第一天先用快篩檢測，有症狀者可篩檢、或是要外出要有兩日內篩檢。

另外，「0+7自主防疫指引」原先針對赴醫院、長照機構為禁止前往探病，或建議延後進行醫療，從1月1日起改為「避免前往醫療機構及長照機構，若必要前往需當天快篩檢測陰性證明」。

目前自主防疫指引為需以符合1人1室、具獨立衛浴條件的自宅、親友住所或旅館進行自主防疫，需有2日內家用抗原快篩陰性結果才可外出。快篩檢測陽性可透過遠距、視訊診療，或委由親友或由地方政府衛生局安排至診所或負責居家照護之責任院所含衛生所評估快篩陽性結果。

確診輕症個案可原自主防疫地點、加強型防疫旅館或集中檢疫所進行居家照護。如有就醫需求可自行開車、騎車、步行、家人親友載送或依地方政府衛生局安排就醫。就醫時請佩戴醫用口罩且禁止搭乘大眾運輸工具前往。