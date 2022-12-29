獨／專家打爆王必勝電話！對陸邊境急轉關鍵：防變異株

中國大陸疫情升溫，且在周一晚間取消入境隔離政策。台灣一開始仍維持只在機場發放四劑快篩並由民眾自主篩檢，但在昨天政策急轉，針對自中國四個直航航線以及小三通入境的入境者需在機場或港口進行唾液PCR檢測。對於政策的改變，指揮官王必勝向聯合報獨家透露，主要是為了主動監測變異株，且由他主動向行政院匯報後才做此決議。

中國周一宣布取消入境隔離政策後，隔天日本旋即宣布自周五起，要求來自中國所有旅客抵日時進行檢測，陽性則必須在指定設施隔離七天。但當時指揮中心仍表示，日本主要是擔心大量中國光觀客入境才有此措施，台灣只開放持居留證者入境，因此仍維持原有入境措施。

不過昨天下午王必勝視察桃園機場後便宣布，將對中國入境者進行PCR檢測。對於政策轉折，王必勝表示，如同一開始所說，因為國內並未開放陸客觀光，入境人數少，「其實他不管怎麼開放，跟我們關係較小」。會要加強邊境主要是擔心病毒變異株的問題。

他表示，從航班資料來看，1月整月從中國過來的旅客約3萬，或許會再增加一點。從這3萬人中以科學方式取樣方式做全基因定序，便可早期偵測到變異株。

「若都不是BF.7、BQ.1、XBB等，那是什麼？」王必勝說，若另外偵測出的變異株出現頻率也高，後續可能需要和世界衛生組織（WHO）通報、評估是否變成強勢株、追蹤病況是否致病力強等。若早期得到資料，就能早期預防；否則只能靠別人通知，就會比較晚。

他也透露，前一天也接到很多專家的電話，認為還是要對中國進行監測比較好。因此隔天也向行政院長報告，「不怕進來的量，怕新變種不知道」。

王必勝說，由於一定要有PCR採檢才可以進行後續的定序。但希望「盡量不要走回頭路」，且為了不干擾入境，例如過去也曾做過落地採檢，非常麻煩，因此認為可做唾液快篩。而昨天視察桃園機場後，現場可以處理唾液快篩，也不會耽誤入境者時間。

「桃機身經百戰，決定這樣做後，心中便已有規畫藍圖」，王必勝笑說，既可以監測，又不會太麻煩，因此和院長回報可行後，就宣布以此方式執行。

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