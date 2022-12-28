境外移入創9月以來新高、本土增幅近5成 莊人祥：上升比預期快

國內新冠肺炎疫情連兩天突破兩萬，且上升幅度超過四成，接近五成。指揮中心發言人莊人祥表示，疫情上升速度確實比預期快，推測原因可能與氣溫較低，以及聖誕周末人潮群聚有關。

莊人祥表示，不論自然感染或接種疫苗產生的保護力逐漸衰退，加上天冷病毒容易傳播和上周聖誕節人潮聚集，都是疫情快速上升的原因。

莊人祥表示，上周每日平均接種約兩萬人相比，近期因疫情升溫，疫苗接種人數確實有上升，昨天共接種4萬1883人次；但還是會請地方政府持續協助催種。

目前疫苗接種率第一劑為94%、第二劑88.8%、第一劑追加劑（第三劑）75.4%、第二劑追加劑（第四劑）19.3％。BA.1次世代疫苗共接種180萬1221人次、BA.5疫苗共接種90萬4129人次。

另今天境外移入個案飆升至226例，創九月以來新高。莊人祥表示，主要和入境人數增多以及周邊國家疫情升溫兩個因素有關。

莊人祥表示，西太平洋國家的疫情正在上升，包括日、韓、港、澳，還有中國。這些國家到台灣的人數佔入境者多數，而歐美的疫情則持平。

另外，上周入境人數為17萬4千人次，也較前一周的16萬600人次增加約一萬人。 不過，莊人祥說，春節返鄉潮並未出現，甚至下周開始出境人數大於入境人數，因此入境人數增加主要是因為取消入境人數上限。

莊人祥也直言，接下來將針對中國入境旅客全面實施唾液篩檢，預期境外移入個案會再上升。

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