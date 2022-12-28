明年元旦起陸航班乘客加強檢疫專案 一律唾液PCR措施曝光

繼日本政府宣布將從周五起，要求來自中國大陸所有旅客抵日時進行檢測後，國內今天也宣布從1月1日零時起，加強自中國來台旅客採檢措施，全面進行唾液PCR採檢，後七天則需自主防疫及自我篩檢；自主防疫期間外出時，需持有兩日內快篩陰性結果；篩檢陽性者依規定進行「5+n」居家照護。

指揮中心發布新聞稿指出，隨中國近期調整疫情防控措施，加上其疫情資訊不明、感染者有激增情形，目前已有日本、義大利等國家紛紛祭出相應邊境管控措施，加強對中國入境旅客全面採檢、管控航班或其他嚴格措施，預期中國疫情也可能衝擊我國防疫及醫療量能。

自1月1日零時至1月31日，除維持現行不開放中國觀光客來台政策外，搭乘自中國四個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案之來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，採檢後儘速返回住所進行七天自主防疫及後續自我篩檢，篩檢陽性者依規定進行「5+n」居家照護及自主健康管理，陽性檢體則後送疾管署昆陽實驗室進行病毒定序。

除上述中國加強採檢措施外，其餘入境旅客，入境時或入境前14日內有疑似症狀者，仍請主動洽機場或港口疾管署檢疫人員，配合健康評估及採集唾液檢體後，於搭車前往住所時，務必全程佩戴口罩及落實手部衛生。

所有入境旅客抵台時領取快篩試劑後，請落實7天自主防疫規定，於入境當天或自主防疫第1天，以及有症狀時進行自我快篩，以維護自身及國人健康；自主防疫期間外出時，需持有2日內快篩陰性結果。篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理。 中國航班乘客加強檢疫專案。圖／指揮中心提供

商品推薦