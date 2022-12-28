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中國大陸入境者採唾液PCR檢測 專家：此做法應維持至明年3月

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
洪子仁說，針對大陸入境者須在機場進行唾液PCR檢測，是以保護國內民眾、社區安全及醫療量能的短暫權宜作法，預估此做法將維持至明年3月。本報資料照片
洪子仁說，針對大陸入境者須在機場進行唾液PCR檢測，是以保護國內民眾、社區安全及醫療量能的短暫權宜作法，預估此做法將維持至明年3月。本報資料照片

中國大陸新冠疫情爆發，又值農曆新年即將到來，台商返國人數逐漸增加，為避免影響國內疫情，行政院長蘇貞昌今表示，將針對自大陸返國民眾於機場進行篩檢，隨後衛福部長薛瑞元也證實，自中國入境者須在機場進行唾液PCR檢測。對此，陽明交通大學醫務管理研究所兼任副教授洪子仁說，這是為了因應大陸疫情「快上快下」，以保護國內民眾、社區安全及醫療量能的短暫權宜作法，預估此做法應維持至明年3月，待大陸疫情趨緩為止。

今年春節期間預估自大陸返台將達3萬人次。洪子仁說，大陸疫情正在大爆發，主要流行變異株是BF.7，其傳播力、免疫脫逃力強，針對自大陸返國旅客於機場進行唾液PCR檢測，篩檢出病毒量高的患者，這是具體可行的方案，而檢出陽性患者應加強進行基因定序檢驗，了解染疫的病毒株為何，有助於擬定國內防疫措施。

至於，指揮中心今公布本土確診個案達2萬7千多人，已連續8天持續上升。洪子仁說，主因是這幾天天氣寒冷，大家多待在室內，增加病毒感染機會，且民眾防疫心態漸漸放鬆，讓先前未染疫的人，有機會在此波疫情遭到感染，另雖然目前重複感染率僅約為5%，但若是今年4月染疫民眾現在體內免疫保護力下降，有機會再度感染，讓重複感染率略有上升。

洪子仁說，民眾面對疫情應提高警覺，但平常心看待，不需過度恐慌，「擔心沒有用，行動才重要」，因此在密閉空間、人潮擁擠場所、大眾捷運系統等，仍須戴口罩做好防疫措施，並提醒孩童、年長者盡量不要到人潮擁擠的公共場所，也不要參加不必要的社交活動，降低染疫機會，並盡速接種次世代疫苗提升保護力。

新冠肺炎 COVID-19 PCR

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