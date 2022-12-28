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陳秀熙：曾染BA.5或打次世代疫苗 對BQ.1抗體較高

中央社／ 台北28日電
疫苗示意圖。圖／聯合報系資料照片
疫苗示意圖。圖／聯合報系資料照片

台大公衛學院教授陳秀熙今天表示，據研究發現，曾感染BA.5或者接種次世代疫苗者，抵抗BQ.1或BQ.1.1的抗體較高，呼籲民眾即使曾感染過BA.2者，都要踴躍接種次世代疫苗。

陳秀熙今天帶領研究團隊，透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」分析COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情與最新科學研究發展。

台北醫學大學口腔衛生學系教授嚴明芳說，根據研究發現，曾感染BA.2及BF.7的民眾在阻止新變種病毒BQ.1或BQ.1.1的感染中不具效力，但感染BA.5的民眾對於阻止BQ.1或BQ.1.1的效力是比較高的。

嚴明芳指出，若施打過次世代雙價疫苗的保護力都比較佳，因此呼籲即使是曾感染過BA.2的民眾，都要接種次世代雙價疫苗。

陳秀熙表示，也就是說，對於曾感染過BA.5的民眾，在接下來的跨年及未來春節就比較不用擔心，但感染過BA.2的民眾就要趕快去施打次世代雙價疫苗，這樣的保護力才會比較高。

對於中國疫情方面，團隊報告中顯示，預估中國的中症將會有300萬人，死亡人數也恐高達255萬人，但若中國能趕快施打次世代雙價疫苗，或者是使用抗病毒藥物，都可以大幅下降中重症跟死亡人數。

陳秀熙說，中國考慮次世代雙價疫苗跟抗病毒藥物才是真正的解方，而不是搶抗病毒藥物之外的退燒藥。

另外，針對台灣疫情方面，陳秀熙認為，新興變異株包含BA.2.75、BQ.1等，在跨年、春節等都有可能會進到台灣，帶來一波新的流行，因此對於中重症的監測就變得非常重要。

陳秀熙表示，目前台灣中症的比率還是慢慢變少，但是高齡者死亡數卻有增加趨勢，這部分要特別留意。

新冠肺炎 COVID-19 BA.5 BQ.1 陳秀熙

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