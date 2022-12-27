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疫苗救濟拖一年 藍：促從寬加速

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨總召曾銘宗批衛福部長薛瑞元、行政院長蘇貞昌都曾承諾加快審查速度，但僅只於口惠，沒有實際作為。聯合報系資料照／記者莊昭文攝影
國民黨總召曾銘宗批衛福部長薛瑞元、行政院長蘇貞昌都曾承諾加快審查速度，但僅只於口惠，沒有實際作為。聯合報系資料照／記者莊昭文攝影

疑似疫苗的不良反應個案持續增加，疫苗接種受害救濟審議速度仍緩如牛步！國民黨總召曾銘宗27日於記者會批評說，衛福部長薛瑞元、行政院長蘇貞昌都曾承諾加快審查速度，但僅只於口惠，沒有實際作為。國民黨副書記長鄭正鈐呼籲，政府審議標準必須從寬認定，加快速度，才能讓受害者得到救濟。

要4年才能審得完

曾銘宗表示，根據衛福部接種後不良事件通報，截至今年12月21日為止，通報數20915件，而實際申請救濟的數字則有8398件。他指出，經過2年審議結果（截至11月24日），僅審議1451件。如果衛福部照這審議的速度下去，現在申請救濟的案件，要4年後才能審議完畢。

曾銘宗進一步指出，手續繁複、時間太長、判定太難，是現在審議最大的問題，9月於立法院質詢時，衛福部長薛瑞元曾允諾會加速審查速度。他說，但3個月過去，看不到加速審查的進度，依舊牛步化、造成受害民眾二次傷害。

國民黨書記長李德維指出，過去在相關疫苗接種受害審議公聽會曾提出八大審議問題，包括等待期過長、機械式審查、推諉慢性病、慣用「潛在」、切割病程、倒果為因、泛稱綜合判斷與醫學不確性。簡言之，審議小組幾乎都歸咎給受害者本身身體狀況。

「台灣什麼都要排隊」

李德維說，行政院長蘇貞昌去年曾說，「對於每一位因施打疫苗受害的民眾，都深感遺憾跟歉意。」，蘇貞昌今年9月27日也在國民黨團要求下允諾加快疫苗審議速度。但蘇貞昌院長道歉變得愈來愈廉價，呼籲衛福部必須履行蘇貞昌院長的承諾，加快審議速度，回應受害者的訴求。

此外，疫苗受害救濟申請人陳宏宇表示，去年接種BNT產生不良反應，醫療診斷為全身性敗血症、關節發炎等症狀，並於11月底通報預防接種受害救濟審議小組（VICP），但至今仍在審議中。

他感嘆，在台灣，什麼都要排隊，包括買口罩、打疫苗、買快篩、買退燒藥，當然「連疫苗接種受害審議也要排隊」，等待時間竟超過一年。

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