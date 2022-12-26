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翁啟惠：Omicron變異株較可控 中印疫情是最大變數

中央社／ 台北26日電
前中研院院長翁啟惠。聯合報系資料照片／記者黃有容攝影
前中研院院長翁啟惠。聯合報系資料照片／記者黃有容攝影

COVID-19疫情已延燒3年，生策會會長、前中研院院長翁啟惠表示，1年多來變異株都停留在Omicron系列，如果沒有再出現不同於Omicron的變異株，應該比較可以控制；但現階段看來，中國大陸及印度會是最大變數。

翁啟惠強調，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）致死率約0.1%，比流感的0.1%到0.2%還低一點。

翁啟惠受訪時表示，看到之前新冠病毒改變真的很嚇人，2021年疫苗問世，10月還在流行Alpha、Beta、Gamma病毒株，到11月短短1個月就已經有超過95%病例是Delta病毒株，12月已經有70%以上是Omicron。

翁啟惠進一步指出，現在Delta病毒株已消失，剩下Omicron，這樣變化讓傳統疫苗開發速度遠遠趕不上病毒變種速度，幸好有mRNA技術的重大突破，快速製造疫苗來控制疫情，但即便如此，mRNA疫苗的開發速度也趕不上病毒的突變，因此廣效疫苗仍是努力的目標。

「現在有點像流感，來什麼就發展什麼，但問題是流感並沒有變那麼快」，已經打了5劑COVID-19疫苗的翁啟惠說，去年底至今已經1年多，都還是Omicron系列，Omicron已經很多變種了，如果一直變不出不同於Omicron系列，那就可能已越來越適應人類，彼此相互共生，可以控制，也就能比較放心了。

翁啟惠表示，COVID-19致死率下降很多，已接近流感的0.1%到0.2%的致死率，希望往後不會太嚴重；現階段看來中國大陸及印度兩個人口多的地方是最大變數。

談到廣效疫苗，翁啟惠解釋，目前已經有將近2000萬個棘突蛋白序列被發現，團隊透過AI人工智慧去分析這2000萬個序列，找到其中有12段是不會突變，Omicron變異株出現之後發現其中的4段又改變。他說，如果以後其他地方也都改變，那就很難研發廣效疫苗了。

找到不會突變的序列，才有機會做成廣效疫苗，翁啟惠和基因體研究中心研究員馬徹、林國儀合作的團隊發現這些不會突變的地方大多被醣分子蓋住。因此要讓免疫系統找到這些序列，就必須掀開這些醣分子，也就是去醣化的技術。

翁啟惠表示，現在所有疫苗設計都沒有考慮醣化，因此不會突變的抗原就不易被免疫系統看見，所以免疫反應較弱，因此對各式各樣的變種病毒效力就較小。「沒有被醣分子蓋住的地方幾乎全都突變了，只有被醣蓋住的還沒有突變」，那是很重要的問題，只不過因技術的困難，大家都忽略不去探討這問題。

病毒就是利用人的醣化機制來偽裝自己，讓寄主的免疫細胞看不見。

他強調，不只新冠病毒，所有人類的病毒都是蓋了醣衣，去逃避免疫系統。如果這個疫苗所產生的抗體和T細胞能夠辨識並記住病毒不會突變的地方，那就算這個病毒以千萬種造型出現，都逃不了這個廣效疫苗的手掌心了。

新冠肺炎 COVID-19 翁啟惠

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