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本土疫情連6升、增幅近4成 跨年活動防疫5建議

中央社／ 台北26日電

COVID-19本土疫情今天新增病例較上週增幅近4成，這是連續6天呈現攀升趨勢。因應本土疫情上升，指揮中心提出跨年等大型活動5項防疫建議，在人潮擁擠戶外仍盡量自主配戴口罩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會中說明，新增1萬4162例本土個案，較上週一（19日）增加3845例，升幅約為37.3%；另外，境外移入增72例。

因應本土疫情上升，指揮中心指揮官王必勝提醒跨年活動5防疫建議，第1點是人潮擁擠、難以保持適當距離，建議參加大型戶外活動仍盡量自主配戴口罩。

第2點為民眾可隨身攜帶手部清潔用品，飲食前、如廁後應勤洗手。

第3點是有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀者，不宜參加跨年等大型戶外活動。

第4點為自主防疫、自主健康管理者，依現行防疫規定，須快篩陰性才能參加。

第5點是未接種疫苗的長者、幼兒，不建議參加。

此外，確診個案新增中重症31例（中症16例、重症15例），其中14人死亡，死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中14人有癌症等重大疾病或慢性病史，11人未打滿3劑疫苗、7人沒有接種任何疫苗，9人年齡超過80歲。

今天沒有特殊死亡個案，但新增一名兒童重症個案，為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）病例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案是1歲男童，曾接種過1劑疫苗，沒有慢性病，12月2日快篩陽性，因為症狀輕微，沒有進行視訊看診、未通報。

羅一鈞說，個案在12月14日起出現發燒、皮疹、嘔吐等症狀，16日至急診檢查，PCR陽性通報確診，有凝血功能異常，診斷為MIS-C，安排住院，給予免疫球蛋白等藥物治療，病狀好轉，已於12月23日出院。

國內12歲以下兒童重症288例，35例腦炎、30例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、192例MIS-C、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有38人死亡，13例腦炎、9例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月1日至12月25日，本土輕症、無症狀個案累計860萬5813例、占99.55%，中症累計2萬2780例、占0.26%，重症累計1萬6707例、占0.19%，其中死亡累計1萬4258人。

新冠肺炎 COVID-19

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