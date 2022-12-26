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本土增1萬4162例 添中重症31例、14人死亡

中央社／ 台北26日電

中央流行疫情指揮中心說明，今天新增1萬4162例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症31例，其中14人死亡；另外，境外移入增72例。

新冠肺炎 COVID-19

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