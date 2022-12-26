本土增1萬4162例 添中重症31例、14人死亡

近日越來越多民眾到日本旅遊，日本開放接種國際認證疫苗的旅客入境自由行，國產高端疫苗不在適用範圍，高端協助補助民眾免費PCR檢測，但有打高端民眾出國，發現新竹縣市沒有配合補助的醫療院所，高端戰士真的成了傻子，而補助只到12月底，接下來年假期間準備出國的民眾又非常多，若日本入境政策不變，同樣的問題與民怨回到原點。

2022-12-26 15:00